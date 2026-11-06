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Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa

Tiểu Mai
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Mâm cúng đầy tháng của gia đình anh Hiwon mang đến một không gian đậm chất cung đình xưa, vừa toát lên vẻ xa hoa, vương giả, vừa giữ được nét đẹp truyền thống trong nghi lễ mừng em bé tròn một tháng tuổi.

Mới đây, MXH lại được dịp trầm trồ trước một mâm cúng đầy tháng được chuẩn bị vô cùng công phu, đẹp đến từng chi tiết. Thế nhưng, lần này nhân vật chính không phải nhóc tỳ của một ngôi sao đình đám trong showbiz Việt, mà là bé Shabu - con trai thứ hai của chuyên gia trang điểm Hiwon.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 1.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mâm cúng đầy tháng của bé Shabu đã khiến người xem không khỏi xuýt xoa bởi sự cầu kỳ, chỉn chu và phong cách trang trí vô cùng ấn tượng. Không lựa chọn phong cách hiện đại, ngọt ngào thường thấy trong những buổi tiệc đầy tháng, gia đình Hiwon lại mang đến một không gian đậm chất cung đình xưa, vừa toát lên vẻ xa hoa, vương giả, vừa giữ được nét đẹp truyền thống trong nghi lễ mừng em bé tròn một tháng tuổi.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 2.

Điểm nhấn đặc biệt của mâm cúng chính là tông màu vàng chủ đạo, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp quyền quý của chốn cung đình. Từ bộ gốm sứ, khung rương nhũ vàng cho đến cách sắp đặt từng lễ vật, tất cả đều được chăm chút để tạo nên một tổng thể hài hòa, trang trọng và vô cùng bắt mắt.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 3.
Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 4.
Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 5.
Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 6.

Không chỉ gây ấn tượng ở phần trang trí, những lễ vật trong mâm cúng cũng được thực hiện tinh xảo đến từng chi tiết. Dưới bàn tay khéo léo của ê-kíp Bếp MBO, từng món lễ vật không đơn thuần chỉ phục vụ nghi thức truyền thống mà còn góp phần tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy tính thẩm mỹ.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 7.
Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa phong cách cung đình từ bộ gốm K'hous và những giá trị văn hóa truyền thống đã khiến mâm cúng đầy tháng của bé Shabu trở nên đặc biệt, khác biệt so với nhiều thiết kế từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Ít ai biết rằng, phía sau mâm cúng đẹp mắt ấy là cả một quá trình chuẩn bị đầy vất vả, thậm chí ê-kíp thực hiện đã phải làm việc đến tận 3 giờ sáng mới hoàn thiện.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Thùy Dung - đại diện Bếp MBO, đơn vị trực tiếp thực hiện mâm cúng đầy tháng cho bé Shabu - cho biết, vào phút chót, gia đình có sự thay đổi về yêu cầu màu sắc. Cụ thể, gia đình mong muốn toàn bộ mâm cúng mang tông vàng, ánh vàng để tạo nên sự đồng nhất với phong cách cung đình đã lựa chọn.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 9.
Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 10.

Chính sự thay đổi này khiến ê-kíp phải loại bỏ tất cả những món lễ vật có điểm xanh trong thiết kế ban đầu và bắt tay thực hiện lại từ đầu. Đây quả thực là một thử thách không nhỏ, bởi mỗi món lễ vật đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và mất nhiều thời gian hoàn thiện.

Dù phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối, ê-kíp vẫn cố gắng chăm chút từng chi tiết nhỏ để đáp ứng mong muốn của gia đình. Đến tận 3 giờ sáng, mâm cúng đầy tháng dành cho bé Shabu mới chính thức hoàn thiện.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 11.

Với thành phẩm cuối cùng, có thể thấy công sức của ê-kíp đã được đền đáp bằng một mâm cúng vừa lộng lẫy, vừa mang đậm dấu ấn riêng.

Lại thêm một mâm cúng đầy tháng gây sốt MXH: Xa hoa, tinh xảo như yến tiệc cung đình, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa- Ảnh 12.

Không chỉ là một nghi lễ đánh dấu cột mốc đầu đời của em bé, mâm cúng đầy tháng còn gửi gắm những lời chúc bình an, khỏe mạnh và may mắn mà gia đình dành cho con. Và với bé Shabu, cột mốc đặc biệt ấy càng trở nên đáng nhớ khi được ghi dấu bằng một mâm cúng mang vẻ đẹp cung đình, đủ khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải xuýt xoa.

(Nguồn: Bếp cúng MBO, gia đình chuyên gia trang điểm Hiwon)

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