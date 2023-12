Lại bắt giữ loạt kẹo "lạ" và lời cảnh báo kẹo ma tuý, cà phê, socola... của Bộ Công an

Thời gian gần đây lực lượng chức năng các tỉnh, thành liên tiếp phát hiện các loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán cho học sinh ở trước các cổng trường. Điều đáng chú ý là có rất nhiều trường hợp bị ngộ độc do ăn phải những loại kẹo này đã khiến các phụ huynh hoang mang.

Mới nhất là vào ngày 30/11, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp cùng Đội quản lý thị trường, Cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, thu giữ lô hàng 6 thùng kẹo trái cây 7 màu không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị được mang đi bán tại các cổng trường học trên địa bàn.

Chủ lô hàng trên là Nguyễn Văn Th., (SN 1992, trú phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) khai nhận đã mua thu gom từ một số các tiểu thương trên địa bàn thành phố từ thời điểm giữa tháng 11/2023 với mục đích bán lại kiếm lời. Đến ngày 30/11, Th. mang toàn bộ số hàng hóa đã mua được đi tiêu thụ tại các điểm bán hàng ăn vặt gần các cổng trường học. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Lô kẹo 7 màu không rõ nguồn gốc bị CA Lào Cai thu giữ - Ảnh: CA Lào Cai

Trước đó, phát hiện tình trạng ở một số địa phương có thực trạng học sinh bị ngộ độc do ăn phải các loại kẹo không rõ nguồn gốc, khiến các phụ huynh hoang mang, lo lắng, Công an Lào Cai đã rà soát, kiểm tra trên địa bàn thành phố.

Cũng trong ngày 30/11, Công an TP Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố, phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định. Kết quả, xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy.

Lô kẹo và thông tin kẹo có ma tuý bị lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kẹo có ma tuý bán cho học sinh tiểu học trước cổng trường. Công an Lạng Sơn xác định do 1 nữ cán bộ thuộc công an TP có con đang học cấp I, do quá lo lắng nên đã tự ý chia sẻ cho một phụ huynh cùng lớp, sau đó các phụ huynh đã chia sẻ cho nhau, gây hoang mang lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh.

Ngay trước đó môt ngày, trưa 29/11, 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài.

Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo lạ vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn.



Tại Quảng Ninh, chỉ trong 2 ngày 25 và 27/11 đã ghi nhận gần 200 học sinh nghi ngộ độc do ăn phải kẹo lạ không rõ nguồn gốc. Cụ thể, vào ngày 25/11, 126 em học sinh Trường THCS thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn đã mua và sử dụng loại kẹo vỏ màu xanh biển, nhãn mác Haiyan cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt, tại 1 cửa hàng ngoài cổng trường. Sau khi ăn, 5 em học có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở phải theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

Sau khi ăn kẹo lạ mua ngoài cổng trường, các học sinh ở Quảng Ninh có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tê môi - Ảnh: Người lao động

Còn tại trường THCS-THPT Hoành Mô, huyện Bình Liêu, khoảng 15 giờ ngày 27/11, một số học sinh mua kẹo ở gần cổng trường đem vào lớp để chia nhau ăn.

Tối cùng ngày, những học sinh đã ăn kẹo (ở nội trú) có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tê môi đến ngày hôm sau vẫn chưa khỏi nên được đưa xuống trạm y tế trường để kiểm tra, theo dõi.

Qua kiểm tra, rà soát ban đầu có 29 học sinh (trong đó 27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C), cùng ăn một loại kẹo chữ nước ngoài, không có tem phụ đề tiếng Việt mua tại cửa hàng tạp hóa của một người tên S. bán ngoài đường, gần cổng trường.

Bộ Công an ra cảnh báo về các loại ma tuý núp bóng kẹo, cà phê, socola

Bộ Công an trước đó đã phát cảnh báo về việc các đối tượng tội phạm mang ma túy "núp bóng" nước giải khát, cà phê, socola, kẹo... bán tại các cơ sở giáo dục, trường học nhằm mục đích lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng.



Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên cả nước diễn biến rất phức tạp. Các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy trái phép thường hoạt động với quy mô lớn và trên diện rộng, trải dài cả liên tỉnh và xuyên quốc gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là nghiền nhỏ ma túy (thuốc lắc) rồi trộn với bột cà phê hoặc pha vào nước ngọt, soda... đóng thành túi, chai để bán với giá rẻ bán online, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, pub và thậm chí được bán tại các cơ sở giáo dục, trường đại học, trung học nhằm mục đích lôi kéo và quyến rũ học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy.

Bộ Công an cảnh báo các loại ma tuý núp bóng những món đồ ăn, nước uống hấp dẫn giới trẻ - Ảnh: Bộ Công an

Vài ngày trước, Bộ Công an đã tiếp tục đăng thông tin về ma tuý nguỵ trang, biến tướng dưới dạng đồ ăn, đồ uống yêu thích của giới trẻ như: Ma tuý kẹo, ma tuý socola, cà phê, nước xoài.... Bộ Công an cũng cảnh báo và kêu gọi người dân báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất nếu phát hiện các sản phẩm nghi có chứa ma tuý, chất gây nghiện.



Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

