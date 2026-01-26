Điện thoại phím cứng quay lại đường đua

Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi thị trường đại chúng, điện thoại thông minh có bàn phím vật lý đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Năm 2026 được xem là thời điểm then chốt, khi hai cái tên đáng chú ý cùng lúc xuất hiện là Clicks Communicator và Unihertz Titan 2 Elite. Cả hai đều hướng tới nhóm người dùng vẫn ưa chuộng cảm giác gõ phím vật lý, bố cục vuông vức và phong cách từng gắn liền với BlackBerry.

Trong số này, Unihertz đang tạo ra sự chú ý lớn hơn khi bất ngờ công bố thông tin mới trên website chính thức. Theo đó, Titan 2 Elite sẽ được cài sẵn Android 16 ngay khi bán ra. Quan trọng hơn, hãng xác nhận thiết bị này sẽ được cập nhật hệ điều hành trong 5 năm, kéo dài tới Android 20, cùng các bản vá bảo mật duy trì đến năm 2031. Đây là phiên bản nâng cấp với cải tiến rõ rệt về phần cứng so với bản Titan 2 đã ra mắt từ lâu.

Cam kết cập nhật dài hạn, bước ngoặt của Unihertz

Với cộng đồng người dùng Unihertz, đây được xem là thay đổi mang tính bước ngoặt. Trước đây, các thiết bị của hãng thường bị phàn nàn vì gần như không được cập nhật phần mềm sau khi ra mắt. Việc công bố lộ trình hỗ trợ dài hạn cho Titan 2 Elite cho thấy Unihertz đang chủ động thay đổi chiến lược, nhằm giải quyết điểm yếu lớn nhất của mình.

Động thái này được cho là xuất phát từ áp lực cạnh tranh. Clicks Communicator gần đây cũng đã cập nhật chính sách, cam kết tối thiểu 4 năm nâng cấp Android và 5 năm vá bảo mật. Trong bối cảnh hai sản phẩm cùng nhắm tới một thị trường ngách, Unihertz rõ ràng không muốn bị lép vế và đã đưa ra cam kết thậm chí còn nhỉnh hơn đối thủ.

Hiện tại, giá bán chính thức của Titan 2 Elite vẫn chưa được công bố. Một số nguồn tin cho rằng mức giá sẽ cao hơn thế hệ trước, vốn đang được bán quanh mốc 399 USD, tương đương khoảng 10.5 triệu đồng. Trong khi đó, Clicks Communicator đang được niêm yết ở mức 399 USD cho những người đặt mua sớm, sau đó sẽ tăng lên 499 USD, tương đương khoảng 13.2 triệu đồng.

Cạnh tranh mang lợi ích rõ rệt cho người dùng

Việc hai mẫu điện thoại phím cứng đối đầu trực tiếp được xem là tín hiệu tích cực cho người dùng. Trong nhiều năm, lựa chọn quá ít khiến các nhà sản xuất không chịu nhiều áp lực về trải nghiệm phần mềm hay chính sách cập nhật. Khi cạnh tranh trở nên rõ ràng hơn, các hãng buộc phải đầu tư nghiêm túc nếu muốn giữ chân người dùng lâu dài.

Với cam kết hỗ trợ Android và bảo mật kéo dài nhiều năm, Titan 2 Elite đang cho thấy tiềm năng trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong không gian điện thoại bàn phím vật lý. Dù vẫn cần chờ thêm thông tin về cấu hình chi tiết và giá bán chính thức, sự xuất hiện của thêm một thiết bị theo phong cách BlackBerry đã đủ để khiến thị trường nhỏ này sôi động hơn đáng kể trong năm 2026.