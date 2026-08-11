Lại thêm điện thoại giống BlackBerry xuất hiện: Thiết kế tối giản, vỏ nhôm nhỏ gọn, người Việt muốn mua cũng rất khó

Minimal Phone 2 vừa lộ diện với thiết kế khiến nhiều người liên tưởng ngay đến BlackBerry, kết hợp bàn phím QWERTY vật lý, thân máy nhỏ gọn cùng hàng loạt nâng cấp về màn hình, chất liệu và kết nối.

Đậm đà "hơi thở" BlackBerry

Sau thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2024, Minimal Company tiếp tục phát triển dòng smartphone tối giản của mình với mẫu Minimal Phone 2. Những hình ảnh chính thức đầu tiên cho thấy thiết bị vẫn giữ triết lý tập trung vào các nhu cầu sử dụng cơ bản, nhưng được nâng cấp đáng kể về thiết kế lẫn phần cứng.

Điểm gây chú ý nhất chính là ngoại hình mang đậm phong cách BlackBerry. Mặt trước gần như dành toàn bộ diện tích cho màn hình và bàn phím QWERTY vật lý bốn hàng, tạo cảm giác rất giống những mẫu BlackBerry đời cuối như KeyOne hay Key2. Thân máy nhỏ gọn với các cạnh vuông vức, khung nhôm và hai màu đen, bạc càng khiến thiết bị gợi nhớ tới thời kỳ hoàng kim của dòng điện thoại doanh nhân nổi tiếng.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, không ít người có thể nhầm đây là một mẫu BlackBerry thế hệ mới, nhất là khi thị trường đã nhiều năm không còn xuất hiện smartphone mang thương hiệu này.

So với phiên bản đầu tiên, Minimal Phone 2 được hãng cho biết có kích thước nhỏ hơn và bàn phím QWERTY cũng đã được cải tiến để mang lại trải nghiệm gõ tốt hơn.

Bỏ E Ink, chuyển sang màn OLED

Thay đổi lớn nhất nằm ở màn hình. Nếu Minimal Phone đời đầu sử dụng tấm nền E Ink nhằm hạn chế người dùng lướt mạng xã hội hay xem video quá nhiều, thì thế hệ mới đã chuyển sang màn hình OLED.

Đây là bước đi khá bất ngờ. Màn hình E Ink trước đây đúng là giúp giảm xao nhãng, nhưng cũng bị nhiều người dùng phàn nàn vì hiện tượng lưu ảnh và tốc độ phản hồi chậm. Việc chuyển sang OLED hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, hiển thị đẹp hơn và sử dụng thuận tiện hơn trong các tác vụ hằng ngày.

Đổi lại, chiếc điện thoại cũng không còn giữ được sự "khắc khổ" vốn là triết lý ban đầu. Với màn hình OLED, người dùng hoàn toàn có thể xem video, chơi game hoặc lướt mạng xã hội như trên một smartphone thông thường.

Camera selfie cũng được chuyển lên phía trên màn hình thay vì đặt dưới bàn phím như trên thế hệ đầu. Mặt lưng vẫn chỉ có một camera duy nhất đi kèm đèn flash LED, nhưng hiện chưa rõ cảm biến đã được nâng cấp hay chưa.

Hỗ trợ 5G, vẫn giữ jack tai nghe 3.5mm

Minimal Company cũng xác nhận Minimal Phone 2 sẽ hỗ trợ kết nối 5G, đồng nghĩa máy sử dụng nền tảng phần cứng mới mạnh hơn so với thế hệ trước. Hãng cho biết phần mềm cũng đã được tối ưu để mang lại trải nghiệm nhanh và mượt hơn.

Khung máy nay được hoàn thiện bằng nhôm thay vì vật liệu cũ, góp phần tăng cảm giác cao cấp. Khe SIM được chuyển sang cạnh phải, cụm phím âm lượng nằm ở cạnh trái và trên đỉnh máy xuất hiện thêm một công tắc chức năng chưa được hãng giải thích.

Một điểm đáng chú ý là jack tai nghe 3.5mm vẫn được giữ lại. Ban đầu có thông tin cho rằng Minimal Phone 2 đã loại bỏ cổng này, nhưng nhà sản xuất sau đó xác nhận đây là nhầm lẫn. Thực tế, jack tai nghe chỉ được chuyển từ cạnh dưới lên cạnh trên của máy.

Hiện Minimal Company chưa công bố đầy đủ cấu hình cũng như giá bán. Nhiều thông tin hơn dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới, khi hãng chính thức giới thiệu sản phẩm.

Dù vậy, với quy mô rất nhỏ của Minimal Company và cách phân phối chủ yếu hướng đến một nhóm người dùng yêu thích điện thoại QWERTY, khả năng Minimal Phone 2 được bán chính hãng tại Việt Nam gần như bằng 0. Ngay cả lựa chọn hàng xách tay cũng nhiều khả năng sẽ không dễ tiếp cận, bởi số lượng sản xuất được dự đoán không lớn và mạng lưới phân phối của hãng hiện vẫn rất hạn chế.