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Lãi suất ngân hàng 29/9 tại VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mạnh Đức
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Khảo sát biểu lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến tại 35 ngân hàng trong nước ngày 29/9 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nhóm lãi suất cao nhất

ACB tiếp tục đứng đầu bảng lãi suất kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, ngân hàng này lần lượt niêm yết 7,6% và 7,7%/năm.

Sacombank đứng tiếp theo với 7,5%/năm tại cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. Ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất của ngân hàng cùng ở mức 7,2%/năm.

LPBank niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 7,15%/năm tại 18 tháng. Lãi suất 6 tháng ở mức 7%/năm, còn 9 tháng là 6,9%/năm.

Tại Saigonbank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 7,2%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 7%/năm.

VPBank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao, với 7%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Bac A Bank cũng niêm yết 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 7,05%/năm. Kỳ hạn 18 tháng được áp dụng mức 6,95%/năm.

Tiếp đó, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

VPBank có mức lãi thực nhận lên tới 9,3%/năm

Bên cạnh mức lãi suất niêm yết 7,1%/năm, VPBank hiện triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2,2%/năm cho khách hàng mở mới sổ tiết kiệm hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO.

Theo thông tin được công bố, khách hàng cần nhập đúng mã ưu đãi CT220, với số tiền gửi tối thiểu 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 6-13 tháng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/9/2026 và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm mở mới cũng như số tiền gửi thêm, nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình

Theo biểu lãi suất hiện hành được bài viết dẫn lại, VPBank niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng7,1%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Khi cộng ưu đãi 2,2%/năm, lãi suất thực nhận tương ứng có thể lên 9,2%/năm9,3%/năm

Như vậy, mức 9,3%/năm của VPBank không phải lãi suất niêm yết thông thường, mà là mức lãi suất sau khi cộng ưu đãi và chỉ áp dụng cho những khoản tiền gửi đáp ứng đầy đủ điều kiện chương trình. 

Nhóm lãi suất từ 6,3-6,9%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank, BIDV, VietcombankVietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm tại kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm tại 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm tại 12 và 18 tháng.

Một loạt ngân hàng đang duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,3-6,9%/năm.

BVBANK niêm yết 6,9%/năm; MSB 6,8%; Nam A Bank 6,6%; BaovietBank và SHB cùng ở mức 6,5%.

NCB niêm yết 6,4%/năm, trong khi MB áp dụng 6,35%/năm.

Techcombank đang niêm yết 6,75%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 5,85%/năm tại 18 tháng.

Ở nhóm này, một số ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể giữa lãi suất kỳ hạn 12 và 18 tháng. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm tại 12 tháng nhưng 5,9%/năm tại 18 tháng.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở phía cuối bảng, SeABank niêm yết 5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%; KienlongBank 5,5%; Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%.

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất bảng, ở 3,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm tại 18 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, tổng hợp theo biểu lãi suất ngày 29/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

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