Lãi suất ngân hàng 15/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 15/8, ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm, trong khi LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm.

ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất với 7,8%/năm.

Ngân hàng này đồng thời niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. ACB không công bố mức lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng trong biểu khảo sát.

Đứng ngay sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với lãi suất 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có 8 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm. BVBank và OCB cùng áp dụng 6,9%/năm, trong khi Techcombank ở mức 6,75%/năm.

MB, Sacombank, SHB duy trì mặt bằng trên 6,3%

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,6%/năm, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB áp dụng 6,4%/năm.

VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

Nhóm Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm.

SCB tiếp tục có lãi suất thấp nhất

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.

SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường ở kỳ hạn 12 tháng là 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 15/8/2026, theo biểu số liệu được cung cấp. Đây không phải mức lãi suất áp dụng cho mọi khoản tiền gửi; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo số tiền, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.