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Lãi suất ngân hàng 15/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức
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Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 15/8, ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm, trong khi LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng 15/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,... - Ảnh 1.

ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất với 7,8%/năm.

Ngân hàng này đồng thời niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. ACB không công bố mức lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng trong biểu khảo sát.

Đứng ngay sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với lãi suất 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có 8 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất ngân hàng 15/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,... - Ảnh 2.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm. BVBank và OCB cùng áp dụng 6,9%/năm, trong khi Techcombank ở mức 6,75%/năm.

MB, Sacombank, SHB duy trì mặt bằng trên 6,3%

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,6%/năm, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB áp dụng 6,4%/năm.

VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

Nhóm Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm.

SCB tiếp tục có lãi suất thấp nhất

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.

SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường ở kỳ hạn 12 tháng là 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 15/8/2026, theo biểu số liệu được cung cấp. Đây không phải mức lãi suất áp dụng cho mọi khoản tiền gửi; lãi suất thực tế có thể thay đổi theo số tiền, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.

BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sẽ ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền sau ngày sinh của khách hàng, nếu thuộc trường hợp sau
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Vikki Bank

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