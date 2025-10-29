Lãi suất mới nhất tại ACB, TPBank, VPBank, gửi 100 triệu nhận lãi khác biệt

Lãi suất mới nhất tại ACB

Bảng lãi suất mới nhất của ACB ở “Tiền gửi có kỳ hạn/TK Truyền thống” cho thấy lãi suất “lãi cuối kỳ” tăng dần theo kỳ hạn: 1 tháng 2,30%/năm; 2 tháng 2,50%; 3 tháng 2,70%; 4 tháng 2,90%; 5 tháng 3,10%; 6 tháng 3,50% (lãi tháng 3,45%; lãi trả trước 3,40%); 9 tháng 3,70% (lãi tháng 3,65%); 12 tháng 4,40% (lãi quý 4,30%; lãi tháng 4,25%; lãi trả trước 4,20%); 13 tháng 4,50% (lãi quý 4,35%); 15, 18, 24 và 36 tháng đều ghi nhận mức “lãi cuối kỳ” 4,50% (một số kỳ có lãi quý 4,30–4,40% và lãi tháng 4,15–4,35%).

Lãi suất mới nhất tại TPBank

TPBank công bố ba kênh gửi: “Tiết kiệm Trường An Lộc”, “Tiết kiệm điện tử” và “Tiết kiệm tính lãi cuối kỳ”. Ở kênh điện tử, lãi suất lần lượt là 3,70%/năm (1 tháng), 4,00% (3 tháng), 4,90% (6 tháng), 5,30% (12 tháng), 5,60% (18 tháng) và 5,90% (24 tháng). Ở “tính lãi cuối kỳ”, các mức tương ứng là 3,60%; 3,90%; 4,70%; 5,20%; 5,50% và 5,80%. Nhìn chung, kênh điện tử cao hơn hoặc ngang với Trường An Lộc ở hầu hết kỳ hạn và nhỉnh hơn “tính lãi cuối kỳ” khoảng 0,1 điểm phần trăm ở các mốc chính.

Lãi suất mới nhất tại VPBank

VPBank công bố lãi suất theo quy mô tiền gửi. Với khoản dưới 300 triệu đồng, lãi suất niêm yết là 3,9%/năm (1 tháng), 4,8% (6 tháng), 5,0% (12 tháng) và 5,1% (24 tháng). Nhóm 300 triệu đến 3 tỷ đồng có cùng mức với nhóm dưới 300 triệu. Nhóm 3–10 tỷ giữ nguyên ở 1–12 tháng và tăng nhẹ lên 5,2% ở 24 tháng. Các nhóm 10–50 tỷ và trên 50 tỷ cao hơn ở 1–12 tháng (lần lượt tối đa 5,1%) và 24 tháng lên 5,3%.

So sánh và gợi ý kỳ hạn

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức “đỉnh” trên bảng thuộc về TPBank kênh điện tử 5,30%/năm; tiếp đến là VPBank 5,00%/năm (nhóm <300 triệu), còn ACB là 4,40%/năm cho TK Truyền thống.

Ở kỳ hạn 24 tháng, TPBank tiếp tục dẫn đầu 5,90%/năm (điện tử), VPBank 5,10%/năm cho khoản dưới 300 triệu và ACB 4,50%/năm.

Nếu ưu tiên lãi suất cao, người gửi có thể cân nhắc kỳ hạn 12–24 tháng tại TPBank qua kênh điện tử. Nếu cần linh hoạt, ACB có dải kỳ hạn dày, kèm các lựa chọn nhận lãi tháng/quý hoặc trả trước để phù hợp dòng tiền, đổi lại lãi suất thấp hơn. VPBank phù hợp người gửi lớn vì mức 24 tháng tăng lên 5,2–5,3% cho khoản từ 3 tỷ đồng trở lên.

Nếu có 100 triệu đồng, lãi cụ thể ra sao?

Giả sử gửi “lãi cuối kỳ” trong 12 tháng và dùng mức lãi cao nhất tương ứng từng ngân hàng.

TPBank (tiết kiệm điện tử 12 tháng 5,30%/năm): Tiền lãi khoảng 5.300.000 đồng cho 100.000.000 đồng gửi đủ kỳ.

VPBank (nhóm <300 triệu, 12 tháng 5,00%/năm): Tiền lãi khoảng 5.000.000 đồng. ACB (TK Truyền thống 12 tháng 4,40%/năm): Tiền lãi khoảng 4.400.000 đồng.