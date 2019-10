Lái ô tô sau mưa, làm cách nào để xe không bị hư hỏng?

Nhiều người lái ô tô nghĩ rằng, mưa kéo dài, sử dụng nhiều nên chờ đến khi nắng mới bảo dưỡng xe vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Điều này càng khiến chiếc xe của bạn hư hại hơn mỗi khi mùa mưa tới.



Vậy cần phải chăm sóc chiếc xe hơi của bạn như thế nào vào mỗi mùa mưa? Câu trả lời là bạn cần phải nắm vững các nguyên tắc chăm sóc, bảo dưỡng xe sau:

Phun nước làm sạch xe ô tô thường xuyên là cách bảo vệ xe tốt nhất

Rửa xe ngay sau khi ô tô bị dầm mưa



Nhiều người đi ô tô nghĩ rằng, mưa kéo dài, cần sử dụng đi lại nhiều lần nên chờ đến khi trời nắng mới đi rửa xe, vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ tốn công. Suy nghĩ này đúng nếu mục tiêu của chủ nhân chỉ là tính thẩm mỹ. Còn với mục tiêu tăng độ bền, ổn định cho xe thì bạn cần phải rửa sạch sau mỗi lần lội nước hoặc trên đường nhiều bùn đất.

Các chi tiết dưới gầm sơn chống rỉ, nhưng theo thời gian công năng của chúng dần bị mất đi. Khi bùn, đất hoặc nước bẩn có axít bám vào làm xuất hiện quá trình ô-xi hóa.

Bên cạnh đó, bùn đất lọt vào các khớp chuyển động của hệ thống treo, rô-tuyn hệ thống lái, trở thành các hạt mài chà xát bề mặt chi tiết. Tệ hại hơn, chúng có thể làm các khớp này kẹt cứng.

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, với việc rửa thường xuyên không nhất thiết phải mang xe ra cửa hàng chuyên nghiệp mà đơn giản chỉ cần phun nước làm sạch bùn đất.

Bạn có thể tận dụng vòi nước ở nhà, có bơm tăng áp để xịt nước cho mạnh càng tốt. Gầm càng sạch sẽ càng nhanh khô và vì thế sẽ hạn chế được phản ứng điện ly.

Nếu phát hiện dây có nước hoặc dính bùn, đất thì chủ xe ô tô nên dùng khăn lau sạch cả dây đai và bánh đai

Kiểm tra hệ thống dây cu-roa



Dây cu-roa kéo tải đặt ở trị trí khá thấp, trong khi khoang động cơ không kín hoàn toàn, bùn, đất, nước bám vào gây ra hiện tượng trượt đai. Ngoài tiếng rít khó chịu, đai trượt còn nhanh hỏng.



Nếu trượt nhiều có thể không đủ sức kéo máy nén điều hòa, trợ lực lái hoặc máy phát điện dẫn tới những trục trặc khác. Chủ xe có thể dùng mắt thường kiểm tra. Nếu phát hiện dây có nước hoặc dính bùn, đất nên dùng khăn lau sạch cả dây đai và bánh đai.

Lưu ý rằng công việc này chỉ nên thực hiện khi máy đã nguội và động cơ.

Người dùng nên thay cần gạt sau 12-18 tháng sử dụng để đảm bảo nó luôn trong tình trạng tốt nhất

Thay cần gạt nước



Theo thống kê, có khoảng 20% số vụ tai nạn xảy ra do lái xe không thể quan sát rõ các tình huống trên đường đi do kính lái bị bẩn, bị mờ, đặc biệt khi gặp trời mưa. Có đến 50% cần gạt nước được kiểm tra đều đã sử dụng quá thời gian quy định.

Nhà sản xuất thường khuyến cáo người dùng nên thay cần gạt sau 12-18 tháng sử dụng để đảm bảo nó luôn trong tình trạng tốt nhất. Ngày nay lưỡi cao su tốt trên cần gạt nước thường làm bằng hợp chất composite mềm hơn cao su và ít bị mài mòn hơn.

Tuy nhiên đối với thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam, đặc biệt là những chiếc xe được sử dụng ở các vùng có độ bụi cao, hay để ngoài trời thì lỗi thường xuyên gặp nhất trên cần gạt nước là lưỡi cao su lão hóa, mất khả năng đàn hồi và không thể gạt sạch nước…

Chủ xe ô tô nên bảo dưỡng hệ thống phanh thường xuyên để đảm bảo an toàn

Bảo dưỡng hệ thống phanh



Cơ cấu phanh, mai-ơ của các bánh xe là những chi tiết dễ bị “tổn thương” nhất sau khi đi mưa. Bởi chúng ở vị trí thấp nên bùn đất và nước dễ xâm nhập.

Xe làm việc thường xuyên, vấn đề sẽ không thực sự nguy hiểm. Gió lùa liên tục cộng với hơi nóng dưới gầm làm nước nhanh chóng bay hơi vì thế khả năng bị ô-xi hóa giảm nhiều.

Với những xe ít sử dụng vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nước mưa ngấm vào, phản ứng ô-xi hóa xuất hiện, ăn mòn các chi tiết và gây ra gỉ sét. Hiện tượng điển hình là kẹt cứng phanh tay do để lâu ngày sau khi đi mưa. Hiện tượng khác trên phanh đĩa là phanh nhả chậm, nguyên nhân do khớp di động của yên phanh bị han gỉ do nước mưa.

Phải thường xuyên kiểm tra thảm trải sàn, bộc ghế để phát hiện ẩm mốc

Thường xuyên kiểm tra thảm trải sàn, bộc ghế



Chống ẩm mốc vào mùa mưa cũng là một điều rất quan trọng, đây là thời điểm thích hợp cho các loại vi sinh vật ẩm tồn tại và các thiết bị nội thất trên xe ô tô sẽ là nơi cư trú tuyệt vời của chúng, vì vậy phải thường xuyên kiểm tra thảm trải sàn, bộc ghế để có thể phát hiện được ẩm mốc.