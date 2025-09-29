Các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục gây áp lực lên các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Seversk (Siversk), cách thành phố trọng điểm Slavyansk khoảng 30km về phía đông.

Trong những ngày gần đây, Quân đội Nga đã liên tục tiến quân vào vùng lân cận Siversk, vượt qua từng tuyến phòng thủ của Ukraine.

Thành phố này, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chuyển đổi thành một khu vực kiên cố lớn, sẽ có tầm quan trọng lớn đối với Lực lượng Vũ trang Nga trong quá trình giải phóng phần lãnh thổ còn lại của Donetsk, đặc biệt là đối với cụm cứ điểm Kramatorsk và Slavyansk.

Trong nhiều năm, bộ chỉ huy Ukraine đã cố gắng giữ vững các tuyến tiếp cận thành phố này, nhưng đến thời gian gần đây, tình hình tác chiến đã thay đổi và các lực lượng Nga đã tiếp cận Siversk và bắt đầu đánh vào thành phố.

Trận chiến giành Siversk thực tế đã bắt đầu và việc chiếm được thành phố này sẽ tạo tiền đề cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tiến xa hơn về phía khu vực Slavyansk-Kramatorsk.

Ở khu vực phía bắc, quân đội Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine trong khu rừng Serebryanka và bắt đầu tiến đến ngoại thành, chiếm giữ các tuyến đường tiếp tế của đối phương dưới sự kiểm soát hỏa lực.

Sau khi đẩy lùi các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi Serebryanka, binh lính của Tập đoàn quân vũ trang liên hợp Luhansk-Severodonetsk số 3 (Tập đoàn quân số 3) của Lực lượng vũ trang Nga đã tiến đến ngoại ô làng Rudnik.

Mặc dù nằm cách thành phố Seversk vài km về phía bắc, nhưng về mặt lãnh thổ, ngôi làng này đã nằm trong biên giới hành chính của Seversk.

Ngoài ra, khoảng một tuần trước, các nhóm quân tấn công của Nga đã củng cố vị trí của họ sau khi đã tiến được một chút ở hướng tấn công phía nam, gần khu vực Mỏ số 6.

Hiện tại, Lực lượng vũ trang Nga ở hướng nam đang tấn công lên phía bắc tiến về Seversk và vùng lân cận Dronivka. Các cuộc tấn công gần đây của Tập đoàn quân 25 (Tập đoàn quân 25) vào khu rừng Serebryanskoye đã góp phần vào thành công tại Dronovka.

Dronivka là một trong những điểm tập kết của Lực lượng vũ trang Ukraine trên tuyến đường đến Seversk, và việc chiếm ngôi làng này sẽ cho phép quân Nga duy trì quyền kiểm soát hỏa lực đối với khu vực phía tây thành phố, nơi có một trong số ít tuyến đường tiếp tế còn lại của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bằng cách phối hợp tấn công từ Vyemka và Pereyezdnoye, nằm ở phía nam Seversk, Quân đội Nga sẽ có thể vượt qua các tuyến phòng thủ chính của Quân đội Ukraine tại khu vực này.

Hiện nay, các nhóm hỏa lực pháo binh, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga và nhóm điều khiển máy bay không người lái (UAV) đang hỗ trợ các đơn vị bộ binh tiến công, chế áp các vị trí hỏa lực, trung tâm điều khiển UAV và các mục tiêu khác của lực lượng phòng thủ Ukraine.

Với đòn tấn công từ phía nam lên và từ phía bắc xuống, kết hợp với phía đông là khu vực kiểm soát của Nga, chỉ trong một vài tuần tới một nồi hầm tiếp theo sẽ bị đóng nắp ở Siversk.