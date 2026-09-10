Lại là tan vỡ: Hoa hậu đình đám Vbiz ai cũng biết mặt và bạn trai "hồng hài nhi" kém 3 tuổi đã chia tay

Cả hai trải qua giai đoạn trục trặc kéo dài trước khi quyết định đường ai nấy đi.

Trong showbiz Việt, chuyện tình cảm của các nghệ sĩ vốn là "món ăn tinh thần" chưa bao giờ hạ nhiệt với hội hóng hớt. Có cặp đôi từng "tưng bừng khai trương", công khai sánh đôi, phát "tín hiệu chủ quyền" khiến dân tình ngồi chờ ngày ăn cưới. Nhưng cũng có những mối tình đến lúc "âm thầm đóng cửa" rồi mà chẳng mấy ai hay.

Ấy thế mà các "thám tử mạng" thì làm gì có chuyện dễ qua mặt. Chỉ cần vài động thái khác lạ, tần suất xuất hiện cùng nhau giảm hẳn hay một bài đăng nghe có vẻ "có mùi", dân tình lập tức vào cuộc. Và câu chuyện của Hoa hậu H cùng bạn trai kém 3 tuổi P (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng đang khiến hội hóng chuyện không khỏi tò mò.

Cô H là một Hoa hậu đình đám của Vbiz, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và đã tạo dựng được chỗ đứng riêng sau nhiều năm hoạt động. Cách đây không lâu, cô còn từng khiến dân tình "nổ tung" khi chinh chiến tại một đấu trường nhan sắc quốc tế. Sự nghiệp ngày càng lên hương, nhưng đường tình duyên của cô H lại chẳng phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đáng nói, mỗi lần yêu ai, nàng hậu dường như chẳng phải kiểu người giỏi giấu cảm xúc. Chẳng cần công khai tuyên bố gì quá rình rang, nhìn vào những cử chỉ, hành động hay cách cô dành sự quan tâm cho đối phương là dân tình cũng đủ hiểu.

Mỗi lần yêu ai, cô H đều rất thoải mái thể hiện tình cảm (Ảnh minh hoạ)

Các mối tình của cô H trước đó từng nhận được nhiều sự chú ý và ủng hộ. Thế nhưng, sau những khoảnh khắc ngọt ngào thì chuyện tình nào cũng có một đoạn kết riêng. Và lần này, xem ra cũng không ngoại lệ. Chuyện là vài năm gần đây, cô H được cho là có mối quan hệ tình cảm với anh P - một chàng trai kém nàng hậu 3 tuổi. Anh P vốn không hoạt động trong showbiz nhưng lại sở hữu ngoại hình khá nổi bật, cao ráo, điển trai, body 6 múi và đặc biệt có nụ cười rất sáng.

Từ khi vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai nhiều lần xuất hiện bên nhau. Có thời điểm, cặp đôi còn chẳng ngại sánh đôi tại các sự kiện, thoải mái dành cho nhau những cử chỉ tình cảm và được cho là đã ra mắt gia đình hai bên. Nói chung là nhìn qua cũng đủ thấy đây từng là một mối quan hệ khá nghiêm túc. Dân tình khi ấy tất nhiên cũng chúc phúc, người ngóng tin vui, người âm thầm chờ ngày cặp đôi "chốt đơn". Ai cũng nghĩ chuyện tình này có lẽ sẽ đi đến một cái kết đẹp.

Hoa hậu đình đám và bạn trai kém 3 tuổi đã chia tay (Ảnh minh hoạ)

Ấy vậy mà cuộc đời đúng là không ai nói trước được chữ "ngờ". Theo nguồn tin thân cận, cô H và anh P đã phát sinh một số trục trặc trong chuyện tình cảm và vừa chính thức chia tay. Trong vài tháng gần đây, cả hai dường như đã âm thầm rút khỏi cuộc sống của nhau. Cô H dành thời gian đi du lịch, ăn uống, gặp gỡ hội bạn thân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Còn anh P cũng có những lịch trình, mối quan tâm riêng, không còn xuất hiện với nàng hậu thường xuyên như trước. Những màn đồng hành vốn từng khiến dân tình thích thú nay cũng thưa dần.

Cô H được cho là đã ổn định tâm lý sau chuyện tình cảm và từng có những động thái như đang phát tín hiệu về trạng thái độc thân. Cho đến mới đây, anh P cũng có một động thái được cho là ngầm khép lại một mối quan hệ. Chuyện tình cảm vốn là lựa chọn riêng của mỗi người, nên cô H và anh P "đường ai nấy đi" thì nên tôn trọng quyết định của họ.

Từng có những ngày ngọt ngào, từng được kỳ vọng sẽ có một cái kết đẹp, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng đi cùng nhau đến cuối đường. Biết đâu sau một lần "đóng cửa" chuyện cũ, cả hai lại tìm được hạnh phúc phù hợp hơn ở một hành trình khác thì sao?

Ảnh: Tổng hợp