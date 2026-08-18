Lái Hyundai Palisade Hybrid qua 8 bài thử, hệ thống tăng áp gây bất ngờ

Hyundai Palisade Hybrid thay đổi từ trong ra ngoài so với phiên bản trước, không chỉ thiết kế mà động cơ cũng để lại nhiều ấn tượng.

Mới đây, Hyundai Thành Công đã triển khai chương trình lái thử cho Palisade Hybrid, một mẫu xe thuộc dòng hybrid và sắp ra mắt tại Việt Nam. Đây có thể được coi là "quân bài tẩy" của Hyundai.

Hyundai Palisade Hybrid sắp ra mắt chính thức tại Việt Nam.

Người lái sẽ trải qua 8 bài thử, bao gồm cả đường thử nội khu lẫn đường giao thông công cộng, để trải nghiệm công nghệ hỗ trợ, hệ thống treo - khung gầm, và động cơ.

Trải nghiệm đủ các bài thử, có thể thấy Hyundai Palisade Hybrid nhìn chung làm tốt vai trò của một sản phẩm Flag Ship (dòng cao cấp nhất toàn dải sản phẩm) đó là chứng minh nhà sản xuất có thể làm ra một sản phẩm rất tốt, đồng thời thể hiện rõ ý đồ của nhà sản xuất trong việc trang bị động cơ hybrid sao cho mang lại trải nghiệm khác với các sản phẩm cùng phân khúc.

Ấn tượng nhất: Hệ thống tăng áp

Điểm nhấn dễ nhận thấy đầu tiên trên Hyundai Palisade Hybrid là hệ thống hybrid cải tiến khi đã khắc phục gần như hoàn toàn một nhược điểm cố hữu của khối động cơ đốt trong tăng áp.

Được biết, Hyundai Palisade đời mới trang bị động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid. Đây là khối động cơ xăng tăng áp, đi kèm 2 mô tơ điện hỗ trợ. Theo công bố của Hyundai Thành Công, hệ thống hybrid trên Palisade thuộc thế hệ thứ 2 (được gọi là TMED-II), là phiên bản cải tiến của hệ thống TMED (vốn chỉ sử dụng 1 mô tơ điện) có mặt trên Santa Fe Hybrid đã được giới thiệu tại Việt Nam cuối năm 2025, và trên Tucson Hybrid (cũng sắp chính thức ra mắt).

Về nguyên lý, động cơ tăng áp luôn tồn tại một nhược điểm là không được kích hoạt ngay mà luôn bị trễ. Điều này đến từ việc bộ tăng áp hoạt động dựa vào luồng khí trích từ hệ thống khí thải, luôn cần một khoảng thời gian để tích đủ áp lực làm quay cánh quạt tuabin. Khoảng thời gian từ lúc đạp ga đến khi cánh quạt quay đủ nhanh để nén lượng lớn không khí vào buồng đốt luôn tồn tại một khoảng thời gian trễ. Đây chính là hiện tượng turbo lag, hay trễ turbo.

TMED-II trên Hyundai Palisade Hybrid trang bị 2 mô tơ điện với chức năng riêng biệt, tối ưu cho xe cỡ lớn.

Song, TMED gần như loại bỏ được hiện tượng turbo lag nói trên.

Trải nghiệm thực tế, quá trình tăng tốc từ vị trí đứng yên đến hơn 100 km/h của Palisade Hybrid diễn ra rất mượt, chỉ ngắt quãng ở những lúc xe chuyển số. Người lái gần như không nhận ra được lúc hệ thống tăng áp can thiệp, hay nói cách khác là không nhận thấy độ trễ của hệ thống tăng áp.

Hyundai giải thích rằng khi người lái đạp ga, mô tơ điện sẽ tung hết sức mạnh ngay lập tức để đẩy xe đi, khỏa lấp hoàn toàn khoảng thời gian trễ của hệ thống turbo, từ đó cho ra trải nghiệm lái liền mạch, giàu cảm xúc. Một yếu tố cũng đáng nhắc tới là hộp số có cấp, mang đến trải nghiệm lái được đánh giá tốt hơn so với hộp số vô cấp CVT - vốn xảy ra "hiệu ứng dây thun".

Dù trang bị động cơ tăng áp, hiện tượng trễ turbo gần như được loại bỏ với hệ thống hybrid trên Hyundai Palisade đời mới.

Nhờ loại bỏ được turbo lag, có thể nói hệ thống hybrid TMED đã giữ được chất lái thuần túy cho xe, đồng thời vẫn tối ưu khả năng sử dụng nhiên liệu như các hệ thống hybrid khác.

Hyundai Palisade Hybrid cũng được cài đặt sẵn chế độ lái Sport (Thể thao). Khi kích hoạt, Palisade Hybrid mang đến cảm giác phấn khích cho người lái với chân ga nhạy hơn, vô lăng siết nặng hơn, và ghế ôm người hơn.

Tuy nhiên, cần nhắc rằng sự mạnh mẽ của hệ thống TMED-II trên Palisade Hybrid không nhằm giúp người lái xác lập kỷ lục hoàn thành vòng đua hay chiến thắng trong một cuộc đua nào, mà thay vào đó, 334 mã lực và 460 Nm lực kéo được sinh ra nhằm đưa mẫu xe nặng hơn 2 tấn có thể lướt êm đi nhẹ nhàng trên đường, có thể vượt xe một cách an toàn ngay cả khi đi cao tốc. Sức mạnh này góp phần thể hiện những tính cách mà Hyundai đặt vào mẫu xe: Điềm đạm, lịch lãm, thoải mái và dễ chịu.

Tiện nghi 3 hàng ghế có gì?

Đại diện của Hyundai Thành Công cho biết giá bán Palisade Hybrid trong khoảng từ 1,5 tỷ đồng đến 1,7 tỷ đồng. Đây không phải mức giá phổ thông, nhưng xét đến định vị và phân khúc của xe, khoảng giá này được xem đủ hấp dẫn khi so với các tính năng của một số mẫu xe cùng tầm giá.

Với kích thước lớn và không gian rộng rãi, người ngồi ghế lái rất khó để với tay tới cửa bên phụ.

Về trang bị tiện nghi, ở hàng ghế đầu, người lái có camera 360 sắc nét, gương chiếu hậu toàn cảnh điện tử, mang đến sự tự tin khi di chuyển đô thị đông đúc. Người ngồi ghế phụ có một màn hình đủ rộng và sắc nét cho các hoạt động giải trí, sẵn sàng kết nối không dây với điện thoại di động.

Khu vực trung tâm cũng có không gian để đồ rất thoải mái - từ hộc đồ bệ tì tay trung tâm (tích hợp đèn khử khuẩn UV-C) đến khoang để đồ phụ phía dưới. Khay sạc không dây và hàng loạt ổ cắm từ USB-C đến cổng tẩu 12V cũng góp phần gia tăng tính tiện dụng.

Ở hàng ghế thứ hai, có hai ghế riêng chỉnh điện kèm thông gió/sưởi, kèm cửa gió riêng và cụm phím điều khiển điều hòa cùng đặt trên trần. Xe còn có rèm che nắng chỉnh tay ở hai bên cửa sổ, khay để đồ ở khu vực trung tâm phía trước. Người ngồi ở ghế ông chủ cũng có thể điều chỉnh ghế phụ bằng các nút chỉnh điện đặt ở vị trí thuận tiện.

Cửa gió và cụm phím điều khiển điều hòa nằm trên trần xe.

Người ngồi hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió riêng, bệ tì tay và ngăn để cốc. Nếu cần gập hai hàng ghế sau để gia tăng không gian chứa đồ, người dùng có thể sử dụng cụm nút thao tác nhanh đặt ở phía khoang để đồ.

Hệ thống treo sau của Hyundai Palisade Hybrid có khả năng tự cân bằng mà không cần tới hệ thống treo khí nén phức tạp và đắt đỏ. Hệ thống treo trên Palisade giúp phần sau luôn giữ được một độ cao nhất định, không bị sệ xuống dù ít hay đầy tải. Điều này đảm bảo phuộc sau có đủ hành trình để xử lý mặt đường, đảm bảo bánh trước giữ được độ bám tối ưu, cũng như đảm bảo khả năng chiếu sáng của xe.

"Quân bài tẩy" của Hyundai

Quay lại khoảng năm 2010, Hyundai đã mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một mẫu xe góp công rất lớn làm nên tên tuổi của hãng, đó là Santa Fe thế hệ thứ 2. Cũng mang thiết kế điềm đạm, chững chạc, Santa Fe đã thuyết phục người tiêu dùng rằng một mẫu xe từ Hàn Quốc cũng rất đáng tiền.

Ở thế hệ này, Hyundai Santa Fe cho trải nghiệm chắc chắn, ít lắc ngang - giúp hành khách bớt say xe, đi kèm những trang bị xa xỉ với thời đó - tiêu biểu như sưởi ghế hàng thứ 2. Không chỉ tiện nghi và êm ái, Santa Fe thế hệ này đã trở thành "biểu tượng" của khối động cơ diesel lành, tiết kiệm. "Đáng tiền" là một trong những nhận xét thường xuyên của người sở hữu và sử dụng Santa Fe.

Hyundai Santa Fe vẫn luôn là mẫu xe mang lại giá trị cao so với giá thành.

Trên thực tế, tất cả những điều này vẫn được duy trì tới mẫu Santa Fe ở hiện tại. Song, thiết kế của Santa Fe thế hệ mới nhất chưa chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt, khiến cho doanh số không được như kỳ vọng. Trong bối cảnh thị phần ô tô tại Việt Nam đang chuyển rất nhanh sang thương hiệu nội địa, Hyundai, hơn bao giờ hết, cần mang đến cho người tiêu dùng một lựa chọn tương tự.

Palisade dường như sẽ là câu trả lời giúp lật ngược tình thế - đúng vai trò của một "quân bài tẩy".

Palisade là "quân bài tẩy" của Hyundai?

Hiện nay, tư vấn bán hàng của Hyundai vẫn đang nhận đặt cọc cho Palisade thế hệ hiện tại. Điều này có thể cho thấy Hyundai dường như sẽ bán song song hai thế hệ Palisade. Trong khi Palisade thế hệ hiện tại là lựa chọn tuyệt vời với động cơ diesel trứ danh, Palisade thế hệ mới sẽ là một lựa chọn hiện đại hơn, thú vị hơn với động cơ hybrid TMED-II.

Khi Hyundai chưa chính thức bàn giao xe thế hệ mới, Palisade Hybrid có thực sự là một "quân bài tẩy" hay có đủ năng lực giúp Hyundai lật ngược thế cờ hay không sẽ là câu hỏi chờ thời gian trả lời.

Song, một số nguồn tin không chính thức cho biết Palisade Hybrid nhận được hơn 2.000 đơn đặt cọc - con số rất lớn với một mẫu xe hạng E tiền tỉ.