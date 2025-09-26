Ngay sau khi giới thiệu phiên bản 5G, vivo tiếp tục trình làng mẫu V60 Lite 4G. Máy mang đến một số cải tiến nhỏ về màn hình và camera, đồng thời giữ nguyên pin dung lượng lớn cùng sạc nhanh công suất cao.

vivo V60 Lite 4G được trang bị màn hình OLED 6,77 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.800 nit. Điểm mới là màn hình này hỗ trợ hiển thị 10-bit màu, nhưng không có thông tin về chuẩn HDR10+.

Cụm camera sau của máy cũng có thay đổi khi bổ sung thêm cảm biến góc siêu rộng 8 MP, thay thế cho camera đo độ sâu 2 MP của thế hệ trước. Ngoài ra, thiết bị còn sở hữu camera chính 50 MP dùng cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1,95 inch và camera selfie 32 MP (1/3,1 inch). Tuy nhiên, V60 Lite 4G không hỗ trợ quay video 4K do vẫn sử dụng chip Snapdragon 685, vốn chỉ xử lý tối đa ở độ phân giải 1080p.

Về cấu hình, máy đi kèm RAM 8 GB LPDDR4X và bộ nhớ trong 256 GB chuẩn UFS 2.2. Các kết nối khác gồm Bluetooth 5.0, NFC và cổng USB-C chuẩn 2.0.

Pin tiếp tục là điểm mạnh khi giữ mức dung lượng 6.500 mAh, cho thời lượng phát video liên tục hơn 27 giờ. Sạc nhanh 90W với 24 lớp bảo vệ giúp pin duy trì độ bền trong khoảng 5 năm. Máy mỏng 7,59 mm, nặng 194 g và đạt chuẩn kháng nước bụi IP65.

Hiện tại, vivo V60 Lite 4G đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Thổ Nhĩ Kỳ với giá 22.000 lira (khoảng 530 USD, tương đương 14 triệu đồng) cho phiên bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Sản phẩm đi kèm quà tặng gồm tai nghe TWS3e và hộp phụ kiện (gồm giá đỡ điện thoại, bình giữ nhiệt và móc khóa).

Tại Việt Nam, vivo đang có một số model giá rẻ tới tầm trung bán chạy trên TMĐT như vivo Y04 giá 2,79 triệu, vivo Y19s giá từ 3,49 triệu, vivo Y28 giá từ 4,89 triệu đồng.