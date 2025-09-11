Lada Niva giá 450 triệu đồng tại Việt Nam: Dáng kiểu Jimny nhưng không phải ai cũng lái được, nhập Nga, bảo hành ít hơn xe Nhật, Hàn

Theo thông tin từ đại diện phía AvtoVAZ tại Việt Nam, Lada Niva Legend đã hoàn tất thủ tục kiểm định. Chiếc xe xuất hiện trong nước thời gian gần đây là xe mẫu. Lô Niva Legend chính thức dự kiến bắt đầu được đưa về nước từ Nga vào cuối tháng 9 này, ước tính cập cảng Việt Nam khoảng tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Chiếc Lada Niva Legend xuất hiện ở Việt Nam là xe mẫu được nhập về để kiểm định trước. Ảnh: Vinh Nguyen

Giá bán được đơn vị đại diện phân phối xe Lada tại Việt Nam đưa ra cho Niva Legend là 450 triệu đồng. Đây là giá niêm yết, muốn lăn bánh sẽ cần thêm lệ phí trước bạ và một số khoản phí khác. Giá bán này gần tương đương Toyota Vios (458 triệu đồng).

Cũng theo phía hãng, Niva Legend được bảo hành 2 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện đến trước. Tại Việt Nam, các xe Nhật và Hàn Quốc thường được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km.

Những ai sinh sống ở Hà Nội đã được cho đăng ký lái thử Niva Legend. Hiện hãng xe Nga này vẫn chưa có showroom chính thức, nhưng dự kiến sẽ đặt điểm trưng bày đầu tiên ở Hà Nội.

Xe mang thiết kế cổ điển không đổi kể từ lần đầu ra mắt. Ảnh: Vinh Nguyen

Lada Niva Legend có kiểu dáng SUV 2 cửa tương tự Suzuki Jimny. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.740 x 1.640 x 1.640 mm, trục cơ sở 2.200 mm. Cả Jimny và Niva Legend đều có thiết kế hoài cổ và hướng tới vận hành ở các địa hình khó. Nắp capo mở ngược cũng là một chi tiết gợi nhớ phong cách xe cổ.

Mẫu xe này về Việt Nam với các tùy chọn màu sơn trắng, đen, xanh rêu và nâu vàng. Nội thất chỉ có tối màu.

Trang bị tiện nghi của xe ở mức "sơ sài". Ảnh: Vinh Nguyen

Nội thất xe có phần sơ sài với vô-lăng không tích hợp nút bấm, đồng hồ dạng analog, không có màn hình giải trí, điều hòa chỉnh cơ, phanh tay cơ và ghế nỉ.

Nắp capo mở ngược là chi tiết độc lạ. Ảnh: Vinh Nguyen

Xe được trang bị động cơ xăng 1.7L, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Sẽ không có tùy chọn số tự động cho Niva Legend. Đây là một điểm bất lợi khi so sánh với Jimny, bởi không phải ai cũng có thể lái được xe số sàn.

Lô xe Lada mẫu được nhập về Việt Nam từ năm ngoái. Ảnh: Maks Phortochkin

Ngoài Lada Niva Legend, hãng xe Nga này còn đưa về Việt Nam cả các mẫu Lada Niva Travel, Lada Vesta, Lada Granta. Các mẫu xe này thuộc các phân khúc sedan, wagon và SUV với kích thước nhỏ gọn cho đô thị.