Lạc giữa rừng suốt 15 tiếng mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy trong tình trạng khiến ai cũng xót xa

Trước đó, vào 19h30 ngày 16/12, Công an xã Nậm Tăm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cháu Giàng Văn Hiếu (SN 2021) bị mất tích tại khu vực Đội cao su số 3. Theo trình báo, chiều cùng ngày, chị Thào Thị Sáng (SN 2002, trú tại xã Tủa Sín Chải) đưa con trai là cháu Hiếu đi cùng để cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm. Trong quá trình làm việc, do sơ suất, cháu Hiếu đã đi lạc vào rừng. Mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Nậm Tăm nhận định tình hình rất cấp bách: trời đã tối, địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, cộng với thời tiết mưa rét có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã đã huy động tối đa quân số, chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, công nhân nông trường cao su và nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát kỹ lưỡng từng lô cao su, khe suối, hang đá bất chấp đêm tối và mưa lạnh. Sau khoảng 15 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 11h00 ngày 17/12, tổ công tác đã phát hiện cháu Hiếu tại khu vực đỉnh đồi (thuộc lô 136, bản Nậm Lò), cách vị trí bị lạc khoảng 2,5km.

Cháu bé được tìm thấy với nhiếu vết xước trên cơ thể

Tại thời điểm được tìm thấy, cháu Hiếu đang trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn vì đói, lạnh và có nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã kịp thời sơ cứu, ủ ấm, trấn an tinh thần và đưa cháu về Trung tâm Y tế để kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và được bàn giao về cho gia đình.

Xúc động khi nhận lại con trai, gia đình chị Thào Thị Sáng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy hết lòng của lực lượng Công an xã Nậm Tăm.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là người dân sinh sống, lao động tại khu vực nương rẫy, đồi núi cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tai nạn, sự cố đáng tiếc.

Phạm Trang