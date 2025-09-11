La Vie đồng hành cùng “khối yêu nước” trong lễ diễu binh, diễu hành mừng ngày Quốc Khánh A80

Tiếp sức “khối yêu nước”

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hơn 2 triệu lượt khách đổ về Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành A80 - sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong không khí đặc biệt ấy, Trạm khách A80 – Tự hào Việt Nam là chuỗi Trạm khách phục vụ cộng đồng theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, với sự đồng hành của La Vie.

Những chai nước mát lành được trao tay, tiếp thêm năng lượng cho người dân chờ xem diễu binh, diễu hành A80 từ đêm hôm trước.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ diễu binh, diễu hành La Vie đã trao hơn 100 nghìn chai nước khoáng thiên nhiên cùng 2000 khăn mát tới tận tay người dân và du khách. Dòng nước mát lành đó đã giúp mọi người dịu lại và thêm sức sống để tiếp tục tận hưởng trọn vẹn ngày Tết độc lập của dân tộc.

Anh Lê Quang Huy (Hưng Yên) chia sẻ: “Gia đình tôi đưa các con đến từ 5 giờ sáng để tìm chỗ đẹp xem đoàn diễu binh. Đứng nhiều giờ liền nên khi nhận được chai nước La Vie, tôi thấy như được “giải nhiệt” cả về thể chất lẫn tinh thần. Các cháu nhỏ cũng thích thú, vừa uống vừa vẫy cờ.”

Trên đường đến “điểm tập kết”, “khối yêu nước” đã được tiếp sức đầy đủ nước uống để hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ”.

Hình ảnh tình nguyện viên trao nước với nụ cười thân thiện, người dân liên tục nói lời cảm ơn, hay những bàn tay giơ cao vừa cầm cờ vừa cầm chai nước đã tạo nên một bức tranh cộng đồng giản dị mà gắn kết. Những Trạm khách ấy đã góp phần biến trải nghiệm dự sự kiện bớt mệt mỏi và thêm phần ấm áp, trọn vẹn.

“Chai nước yêu nước”: Món quà ghi dấu ngày hội A80

Bên cạnh các Trạm khách dọc tuyến diễu binh, diễu hành, Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam tại cổng sau Báo Nhân Dân (mặt đường Lê Thái Tổ) cũng trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo mọi người tham gia. Tại đây, hoạt động in hình ảnh chân dung cá nhân lên nhãn chai đã biến những chai nước khoáng quen thuộc thành “mini-souvenir” độc bản, lưu giữ hình ảnh và cảm xúc của mỗi người tham dự.

Trạm khách trở thành điểm dừng chân đầy kỷ niệm A80: vừa tiếp sức, vừa lưu giữ khoảnh khắc tự hào dân tộc.

Hàng dài người dân, đặc biệt là giới trẻ, xếp hàng chờ đến lượt để được cầm trên tay một chai nước in chính hình ảnh của mình trong Đại lễ. Với mỗi người, chai nước không chỉ là thức uống giải khát, mà còn là một “merchandise”, khẳng định rằng mình đã thực sự hòa vào bầu không khí thiêng liêng và sôi động của “Concert Quốc gia”.

Bạn Minh Phương (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình chắc chắn sẽ giữ lại chai nước này. Để sau này nhìn lại, mình sẽ nhớ đến những khoảnh khắc mình đã có mặt tại A80.”

“Chai nước yêu nước” La Vie với những hình in xinh xắn sẽ trở thành kỷ vật đánh dấu ngày hội A80 của nhiều người tham gia.

La Vie đã đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Những món quà nhỏ bé ấy tiếp thêm sức bền cho hàng vạn người giữa biển người rợp cờ. Và dưới sắc đỏ sao vàng tung bay, tinh thần sẻ chia, gắn kết của người Việt lại càng được nhân lên, trở thành dấu ấn khó quên trong ngày hội trọng đại của dân tộc.

A80 – Tự hào Việt Nam là chuỗi Trạm khách phục vụ cộng đồng theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, với sự đồng hành của La Vie. Hòa cùng không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, La Vie vinh dự được đồng hành tại 12 Trạm khách A80 – Tự hào Việt Nam khắp Hà Nội, trao tặng hàng nghìn chai nước khoáng thiên nhiên và khăn mát tới người dân, du khách. Những hành động giản dị ấy mang theo thông điệp “Tiếp Chút Yên từ thiên nhiên”, lan tỏa sự thư giãn, gắn kết và năng lượng tích cực giữa ngày hội lớn. La Vie tự hào đồng hành cùng cộng đồng, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc và đậm tinh thần tự hào dân tộc.



