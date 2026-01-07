Là quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả kinh tế năm 2025, tăng trưởng GDP của Singapore cao hay thấp so với Việt Nam?

Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày mới đây, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore tăng 5,7% so với cùng kỳ trong quý IV/2025 , cao hơn mức tăng 4,3% ghi nhận trong quý III trước đó. Tính chung cả năm 2025, GDP Singapore tăng trưởng 4,8%, cao hơn mức tăng 4,4% của năm 2024.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh tăng trưởng là sự bứt phá của khu vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất chế tạo với mức tăng lên tới 15% trong quý IV. Theo MTI, tăng trưởng của ngành sản xuất chế tạo chủ yếu đến từ cụm sản xuất sinh dược và cụm điện tử.

Cụ thể, sản lượng trong mảng sinh dược tăng nhờ phân khúc dược phẩm, trong khi cụm điện tử được hỗ trợ bởi nhu cầu duy trì đối với chip bán dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), máy chủ và các sản phẩm liên quan đến máy chủ .

Ngành xây dựng tăng 4,2% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, thấp hơn mức tăng 5,1% của quý trước. MTI cho biết, tăng trưởng của ngành được hỗ trợ bởi sự gia tăng hoạt động xây dựng ở cả khu vực công và khu vực tư nhân .

Trong quý IV/2025, khu vực dịch vụ tăng 3,8% so với cùng kỳ , thấp hơn mức tăng 4,1% của quý III. Trong đó, bán buôn – bán lẻ và vận tải – kho bãi tăng 3,9% , nối tiếp mức tăng 3,7% của quý trước. Theo MTI, tất cả các ngành trong nhóm này đều ghi nhận tăng trưởng. Ngành bán buôn được hỗ trợ bởi doanh số cao trong phân khúc máy móc, thiết bị và vật tư , đặc biệt là thiết bị viễn thông, máy tính và linh kiện điện tử . Ngành vận tải – kho bãi tăng trưởng nhờ vận tải đường thủy và hàng không .

Nhóm ngành gồm thông tin – truyền thông, tài chính – bảo hiểm và dịch vụ chuyên môn tăng 4,2% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, tiếp nối mức tăng 4,5% của quý trước. Theo MTI, tăng trưởng của nhóm này đến từ dịch vụ công nghệ thông tin và thông tin , dịch vụ trụ sở chính và văn phòng đại diện doanh nghiệp , cùng với tăng trưởng đồng đều trong các phân khúc của ngành tài chính – bảo hiểm , đặc biệt là ngân hàng và bảo hiểm.

Nhóm dịch vụ còn lại gồm lưu trú – ăn uống, bất động sản, dịch vụ hành chính – hỗ trợ và các dịch vụ khác tăng 3,2% so với cùng kỳ trong quý IV nhờ lượng khách quốc tế gia tăng .

Đối với Việt Nam, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 7,05%, quý II tăng 8,16%, quý III tăng 8,25%).

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.