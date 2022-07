Sau khi phát hành phiên bản MV mới của bài hát "There's no one at all", nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đón nhận tin vui lớn khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên cán mốc 10 triệu người đăng ký theo dõi.

Như vậy, Sơn Tùng M-TP đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam đạt Nút Kim Cương của YouTube, một trong những nền tảng video lớn nhất thế giới.

Kênh YouTube Official của nam ca sĩ đã cán mốc 10 triệu người theo dõi.

Thông tin này đã được page Pops Music đăng cũng như gửi lời chúc mừng đến ca sĩ Sơn Tùng. Các fanpage của nam ca sĩ trẻ cũng lần lượt đăng tải hình ảnh, lan tỏa thành tích mới của thần tượng.

Đây được xem là một cột mốc đáng nhớ dành cho ca sĩ Sơn Tùng M-TP từ sau màn tái xuất gặp nhiều lùm xùm cuối tháng 4 năm nay.

Mới đây, nam ca sĩ vừa phát hành một phiên bản hoàn toàn mới của ca khúc "There's no one at all" nhân ngày sinh nhật của mình. Chính điều này cũng giúp anh ghi điểm trong mắt khán giả nhờ sự tâm huyết với các sản phẩm âm nhạc.

Hình ảnh chúc mừng Sơn Tùng đạt được 10 triệu lượt theo dõi từ kênh YouTube chính thức trên mạng xã hội. Ảnh: Sky Confession

Bên cạnh đó, cũng có một vài kênh YouTube quen thuộc nữa đến từ Việt Nam đã vượt qua con số 10 triệu người theo dõi, chẳng hạn như là Nờ Tờ Nờ của vlogger Nguyễn Thành Nam. Tuy nhiên, Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ duy nhất lọt vào top này.

Đến thời điểm hiện tại, câu hỏi "Sơn Tùng M-TP kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh YouTube của mình?" đang được khá nhiều người quan tâm.

Theo ước tính từ YouTubers.me, trong 30 ngày qua, thu nhập của kênh Sơn Tùng M-TP Official có thể dao động từ 4,95 nghìn USD - 29,7 nghìn USD với hơn 2,2 tỷ lượt xem video.

*Số liệu từ YouTubers.me

Tổng số lượt xem và thu nhập từ YouTube của Sơn Tùng - MTP trong 14 ngày gần đây được thống kê cụ thể như sau:

Như vậy, ước tính Sơn Tùng M-TP Official tạo ra khoảng $ 1.21 trên 1000 lượt xem. Trang thông tin này cũng nhận định rằng, việc kiếm tiền từ YouTube của Sơn Tùng tương đương với các kênh của sao US-UK hàng đầu như Taylor Swift, Maroon 5, Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry...

Đây là những con số ước tính vì số tiền YouTube trả cho một kênh phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như chỉ số CPM - viết tắt của "Cost Per Mille" (giá tiền trả cho mỗi 1000 lượt xem video đính kèm quảng cáo); CPC - viết tắt của "Cost Per Click" (giá tiền trả theo mỗi lần người xem click vào quảng cáo để tới trang gốc giới thiệu sản phẩm); đoạn video có bao nhiêu quảng cáo; quảng cáo xuất hiện trong đoạn video thuộc thể loại quảng cáo gì; người xem video đang sống ở quốc gia nào,...

Theo thống kê từ Bannertag vào năm 2020, chỉ số CPM (giá tiền trả cho mỗi 1000 lượt xem video đính kèm quảng cáo) tại Việt Nam đang rơi vào khoảng 0,25 USD. Nghĩa là, các nhà sáng tạo sẽ kiếm được 250 USD nếu video đạt 1 triệu lượt xem.