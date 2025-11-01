Là “nam châm” hút FDI mới nổi của châu Phi, điểm dừng chân tiếp theo của Vingroup có gì đặc biệt?

Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí địa lý chiến lược và tiềm năng con người, là một trong những quốc gia triển vọng nhất châu Phi về phát triển kinh tế và đầu tư.

Cơ quan xúc tiến Đầu tư Quốc gia DRC (ANAPI) chỉ rõ những lĩnh vực mà Congo định hướng tập trung phát triển, thu hút đầu tư là: Mỏ và Tài nguyên Khoáng sản; Năng lượng và Điện khí hóa, Nông nghiệp và Công nghiệp nông nghiệp; Cơ sở hạ tầng và công trình công cộng; Du lịch và Di sản Văn hóa…

Sở hữu nhiều “kho báu” và tiềm năng quý giá

Số liệu cho thấy, DRC hiện là điểm nóng FDI mới nổi hàng đầu châu Phi, đứng thứ 5 về quy mô dòng vốn với 3,11 tỷ USD năm 2024 (theo Báo cáo Đầu tư Thế giới 2025 của UNCTAD) đồng thời nằm trong top 10 về tốc độ tăng trưởng. Trong đó, ngành khai thác khoáng sản có đóng góp nổi bật.

DRC được mệnh danh là "Saudi Arabia của châu Phi" nhờ trữ lượng khoáng sản đáng chú ý, chiếm tới 70% cobalt toàn cầu – nguyên liệu thiết yếu cho pin lithium-ion trong xe điện và thiết bị công nghệ. Ngoài ra, quốc gia này nắm giữ gần 30% sản lượng kim cương thế giới, cùng với các mỏ đồng lớn thứ tư hành tinh, vàng, lithium, coltan và mangan khổng lồ.

Sự hấp dẫn của DRC nằm ở tính "chiến lược" của các tài nguyên này. Trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số - năng lượng xanh đang diễn ra mạnh mẽ, cobalt và lithium từ DRC trở thành kho báu quý giá để tạo ra các sản phẩm công nghệ, thu hút dòng FDI khổng lồ vào ngành khai thác, vốn chiếm hơn 80% dòng vốn nước ngoài vào DRC.

Cơ sở hạ tầng là một lĩnh vực tiềm năng, với nhu cầu cấp bách trong việc cải tạo mạng lưới đường bộ, đường sắt, sân bay và cảng biển, khu công nghiệp và logistics, bất động sản nhà ở, hạ tầng công cộng… Cơ sở hạ tầng cũng được ANAPI khẳng định là lĩnh vực quan trọng được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác công tư (PPP) và tài trợ đa phương.

Cộng hòa Dân chủ Congo đang thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng hiện chiếm 8,5% tổng đầu tư nước ngoài (bao gồm cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp) vào DRC giai đoạn 2019-2023, với các dự án đường cao tốc và sân bay thu hút đầu tư từ Trung Quốc và châu Âu. Năm 2024, lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu logistics tăng cao. DRC cũng là thành viên AfCFTA – thị trường chung 1,3 tỷ người – mở rộng cơ hội xuất khẩu cho các dự án công nghiệp.

Với du lịch, mặc dù lĩnh vực này vẫn chưa phát triển, DRC vẫn có tiềm năng lớn với thiên nhiên và văn hóa đặc biệt, với các vườn quốc gia được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới (Virunga, Garamba, Kahuzi-Biega, v.v.), động vật hoang dã độc đáo (khỉ đột, okapi, voi rừng), núi lửa đang hoạt động, thác nước và hồ hùng vĩ… cùng sự đa dạng đáng chú ý về văn hóa và thủ công.

Yếu tố cải cách thể chế cũng không thể không nhắc tới. Chính phủ Congo dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Félix Tshisekedi đã đẩy mạnh chương trình cải cách toàn diện, tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính công minh bạch và cải thiện khung pháp lý cho khu vực tư nhân. Hiện Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Quốc gia (ANAPI) cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình cấp phép và khuyến khích đối tác chiến lược đầu tư các dự án quy mô lớn.

Nền móng để Vingroup phát triển ở châu Phi

Mới đây, tại thủ đô Kinshasa, DRC, chính quyền thành phố và Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn cùng hệ thống giao thông xanh. Với dự án của Vingroup tại Kinshasa, nhiều tiềm năng kể trên của DRC sẽ được khai thác.

Trong bối cảnh đầu tư hạ tầng là mục tiêu hàng đầu của DRC, chính quyền Kinshasa cho biết sẽ cấp miễn phí khoảng 6.300ha đất để Vingroup phát triển đại đô thị ven sông. Dự án đại đô thị được quy hoạch tại khu vực giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djili, thuộc kế hoạch mở rộng của thủ đô. Tổ hợp đô thị hiện đại sẽ bao gồm: khu nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và trụ sở của các cơ quan chính phủ trong tương lai.

Đồng thời, chính quyền cũng sẽ hợp tác với Vingroup để chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện xăng dầu sang xe điện, triển khai hệ thống xe buýt điện và trạm sạc do VinFast và GSM vận hành. Kế hoạch này sẽ tận dụng tối đa tiềm năng của DRC trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Mặt khác, dự án kỳ vọng sẽ tạo hàng nghìn việc làm cho nguồn lao động trẻ tại nước bạn, nâng tầm chất lượng sống cho 17 triệu dân thủ đô Kinshasa, và mở ra một mô hình đô thị hiện đại và bền vững cho các quốc gia châu Phi.

Trong buổi làm việc với Vingroup mới đây, Thủ tướng DRC Suminwa đặc biệt đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra. Bà khẳng định Chính phủ Congo luôn coi trọng việc đồng hành cùng khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế để xây dựng các mô hình hợp tác “đôi bên cùng có lợi”, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Congo.

Tổng thống CHDC Congo - ông Félix Tshisekedi (thứ 2 từ phải sang), Thủ tướng CHDC Congo - Bà Judith Suminwa Tuluka (ngoài cùng bên phải) và Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo (Nguồn ảnh:Presidence)

Bình luận về chiến lược mở rộng ra các thị trường mới nổi như châu Phi, Ấn Độ và Indonesia của Vingroup, ông Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Capigrow, chuyên gia tài chính đánh giá, đây là một bước đi hợp lý và có tầm nhìn dài hạn, phản ánh đúng quy mô phát triển ngày càng lớn của tập đoàn này, cũng như năng lực đạt chuẩn quốc tế trong triển khai các dự án quy mô lớn.

Thứ nhất, sau hơn hai thập kỷ phát triển, Vingroup đã chứng minh được năng lực triển khai dự án phức hợp tầm cỡ quốc tế, từ bất động sản, y tế, giáo dục đến năng lượng và ô tô điện. Những dự án này không chỉ tương đồng về quy mô và tiêu chuẩn với các tập đoàn lớn trong khu vực, mà còn cho thấy khả năng quản trị, tài chính và công nghệ của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc..

Thứ hai, theo chuyên gia này Việt Nam hiện đang có vị thế chính trị – ngoại giao ổn định và đáng tin cậy trên thế giới. Chúng ta là một trong số ít các quốc gia duy trì được hình ảnh tích cực, không dính vào các tranh chấp hay khủng hoảng chính trị lớn. Vì thế, việc các quốc gia như Congo, Ghana, Indonesia hay Ấn Độ muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt là Vingroup – là điều dễ hiểu. Đây là lợi thế “niềm tin quốc gia” mà không phải quốc gia nào cũng có được.

Thứ ba, nhìn ở tầm vĩ mô, đây là bước đi phù hợp với chu kỳ phát triển của các nền kinh tế Đông Á. Trước đây, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều từng trải qua giai đoạn “dân số vàng” và mở rộng đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm thị trường, tài nguyên và cơ hội hợp tác.. Việt Nam hiện cũng đang ở giai đoạn tương tự – năng lực nội tại tăng, dân số trẻ, nhu cầu vươn ra toàn cầu lớn – và những doanh nghiệp như Vingroup đang tiên phong thể hiện hành trình này.