Bộ phim Sex and the City tập trung chủ yếu vào mối quan hệ, tình yêu và sự phát triển cá nhân của bốn người phụ nữ sống ở New York. Dù nội dung phim không trực tiếp nhắm đến các tình huống gia đình điển hình hoặc cách nuôi dạy con cái, nhưng vẫn có một số tình tiết và bài học từ các mối quan hệ có thể áp dụng vào cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong việc xây dựng sự tôn trọng giữa vợ chồng và qua đó tác động đến con cái.

Tôi là một người đàn ông 37 tuổi, có một con gái 9 tuổi, một con trai 4 tuổi. Khi cùng xem bộ phim này với vợ, tôi đã vỡ lẽ được 3 bài học mà theo tôi, mọi người đàn ông đang và sắp làm cha đều cần phải học hỏi:

1. Steve và Miranda - Sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau

Trong mối quan hệ giữa Miranda và Steve, có những giai đoạn căng thẳng, đặc biệt khi Miranda trở thành mẹ đơn thân và phải cân bằng giữa sự nghiệp và trách nhiệm gia đình. Steve đã nhiều lần thể hiện sự kiên nhẫn và tôn trọng Miranda, dù đôi lúc họ bất đồng.

Bài học: Người cha cần đồng hành và hỗ trợ người mẹ, đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái. Khi người cha thể hiện sự tôn trọng và yêu thương với người mẹ, điều đó không chỉ củng cố mối quan hệ vợ chồng mà còn là một tấm gương tích cực cho con cái.

2. Harry và Charlotte - Đề cao tình yêu và sự chấp nhận

Harry và Charlotte có một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ vì họ luôn chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Khi họ có con, cả hai cùng nhau học cách làm cha mẹ mà không đổ lỗi hay áp đặt lẫn nhau.

Bài học: Người cha nên thể hiện sự tôn trọng và chấp nhận vợ mình, ngay cả khi có những khác biệt trong phong cách nuôi dạy con. Điều này tạo môi trường gia đình tích cực, giúp con cái cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.

Harry và Charlotte

3. Big và Carrie - Học cách sửa sai và tôn trọng cảm xúc của phụ nữ

Trong mối quan hệ giữa Big và Carrie, có rất nhiều xung đột vì thiếu giao tiếp và sự tôn trọng cảm xúc của nhau, đặc biệt từ phía Big trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Big đã học cách sửa sai và nỗ lực hơn để hiểu và trân trọng Carrie.

Bài học: Người cha cần lắng nghe và thấu hiểu người mẹ, không chỉ trong mối quan hệ vợ chồng mà còn trong việc nuôi dạy con. Khi cha mẹ có mối quan hệ hòa hợp, con cái sẽ học được cách tôn trọng người khác qua tấm gương từ cha mẹ.

Mặc dù không phải là một bộ phim gia đình, Sex and the City vẫn mang đến cho tôi những bài học về sự trưởng thành, tôn trọng và tình yêu trong mối quan hệ.

Tôi cho rằng, với các ông bố, việc thấu hiểu và thực hành những điều này có thể giúp xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi cả cha mẹ và con cái đều cảm nhận được sự yêu thương và tôn trọng!