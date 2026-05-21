HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lá chắn laser của Mỹ xuất hiện ở Trung Đông, đối đầu trực diện Iran?

Thu Hương
|

Hai tàu khu trục sở hữu vũ khí laser thế hệ mới của Mỹ vừa được triển khai đến vùng biển Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Theo thông tin ngày 20-5 từ trang The War Zone, Hải quân Mỹ hiện lắp đặt các hệ thống năng lượng định hướng (DE) trên 9 tàu chiến mặt nước và đang lên kế hoạch mở rộng thử nghiệm cũng như triển khai các hệ thống tương tự trên toàn hạm đội.

Việc tích hợp vũ khí laser được xem là giải pháp dài hạn giúp quân đội nước này giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại đạn dược sử dụng một lần đắt đỏ.

Tính cấp bách này được thể hiện rõ trong dự thảo ngân sách năm 2027 của Mỹ, khi hàng tỉ USD đã được phê duyệt cho các chương trình nghiên cứu và phát triển năng lượng định hướng nhằm tối ưu hóa chi phí cũng như tăng cường năng lực phòng thủ.

Lá chắn laser của Mỹ xuất hiện trên hai tàu khu trục điều đến Trung Đông - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) tại Căn cứ Hải quân San Diego ngày 5-11-2025. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hãng tin TASS ngày 21-5 dẫn báo cáo từ chuyên trang quân sự The War Zone cho biết hai tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động trong phạm vi chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bao gồm khu vực Trung Đông, Trung Á và Đông Phi đã được trang bị các hệ thống laser này.

Cụ thể, tàu khu trục USS Spruance thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln và tàu khu trục USS John Finn đang làm nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chiến sự tại Iran.

Mặc dù xác nhận việc triển khai lực lượng, một quan chức Hải quân Mỹ khi trả lời phỏng vấn của The War Zone đã từ chối thảo luận về các hoạt động hiện tại. Phía Mỹ không tiết lộ liệu các hệ thống vũ khí laser này đã từng được sử dụng để đối đầu thực tế với lực lượng Iran tại Trung Đông hay chưa.

Cả hai tàu chiến kể trên đều sở hữu hệ thống laser ODIN. Đây là loại vũ khí laser công suất thấp hoạt động như một thiết bị gây nhiễu, được thiết kế để làm mù hoặc gây nhiễu các bộ dò tìm hồng ngoại và quang - điện tử trên các vũ khí đang bay tới, khiến chúng mất phương hướng và đi chệch mục tiêu.

Bên cạnh đó, hệ thống này còn có khả năng vô hiệu hóa camera và cảm biến trinh sát được triển khai trên tàu chiến, cột buồm tàu ngầm, máy bay có người lái lẫn thiết bị bay không người lái (drone) của đối phương.

Ukraine khám nghiệm 'xác' tên lửa Nga sau trận oanh kích Kyiv: Thứ được tìm thấy vượt quá tưởng tượng
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trung Đông

Iran

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại