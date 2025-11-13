Tên lửa Oreshnik của Nga.

Giám đốc Vụ CIS thứ 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, khẳng định rằng vì Belarus được bảo vệ dưới "ô hạt nhân" của Nga, nước này có thể nhận các vũ khí hiện đại do Moscow sản xuất.

“Ô hạt nhân của Nga cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho các đồng minh Belarus của chúng tôi, trong khi khung pháp lý được cập nhật cho phép chuyển bất kỳ hệ phòng thủ nào, kể cả vũ khí hiện đại, tới quốc gia anh em” - ông nói.

Khi được hỏi liệu tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik có thể được cung cấp cho Belarus hay không, ông Polishchuk trả lời: “Chúng tôi không biết về bất kỳ yêu cầu nào như vậy.”

Ông nhấn mạnh rằng nếu nhận được những yêu cầu như vậy, chúng sẽ được các chuyên gia quân sự xem xét cẩn trọng, xem xét tới các đặc tính hiệu suất độc đáo của tên lửa. Quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo quân sự và chính trị của 2 nước đưa ra trong tinh thần liên minh.

Tăng cường hợp tác an ninh chung

Ông Polishchuk nêu rõ, trước bối cảnh căng thẳng quân sự và chính trị dọc biên giới phía tây, Nga và Belarus trong vài năm qua đã có các biện pháp nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh chung của Nhà nước Liên minh.

Hợp tác quân sự và quốc phòng giữa 2 nước đang tiến triển tích cực. Chúng tôi có Nhóm Quân khu chung. Cuộc tập trận chiến lược Zapad 2025, tổ chức vào tháng 9, đã làm nổi bật năng lực của Nhà nước Liên minh trong việc đẩy lùi nhiều loại mối đe dọa từ mọi hướng.

Ông cho biết thêm, các thỏa thuận quan trọng về ngành quốc phòng đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ 25 của Ủy ban liên chính phủ Nga–Belarus về hợp tác quốc phòng, diễn ra tại Minsk tháng 10.

Ông cũng cho biết, tháng 12/2024, Hội đồng Nhà nước Tối cao đã phê duyệt Khái niệm An ninh, và 2 tổng thống đã ký một hiệp ước liên bang về các đảm bảo an ninh, có hiệu lực từ tháng 3.

Đoàn đại biểu do đại diện tổng thống dẫn đầu của 2 nước đã gặp nhau lần đầu tại Moscow ngày 26/9 để rà soát việc thực thi thỏa thuận, và họ nhận thấy các bên đồng quan điểm về tình hình an ninh.

Ông cho rằng, do “mối đe dọa tên lửa và hạt nhân gia tăng bởi chiến lược và năng lực đang phát triển của ‘nhiệm vụ hạt nhân chung’ của NATO, cũng như kế hoạch triển khai tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung do Mỹ và các nước phương Tây sản xuất tới châu Âu,” các bên đi đến kết luận rằng hợp tác tích cực giữa Nga và Belarus trong những lĩnh vực này là hợp lý.

Một vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình liên lục địa Burevestnik của Nga.

Triển khai vũ khí và thử nghiệm tên lửa

Ông Polishchuk xác nhận, theo thỏa thuận đạt được giữa 2 tổng thống, hệ thống tên lửa Oreshnik dự kiến sẽ được triển khai tới Belarus trước cuối năm, bên cạnh vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga.

Về vũ khí Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố ngày 21/11/2024 rằng Moscow đã đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ và Anh sản xuất bằng cách phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik mang đầu đạn phi hạt nhân vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine, nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk.

Một tuần sau, ông thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik. Tổng thống Nga cũng cho biết đầu tháng 12/2024 rằng Oreshnik sẽ được triển khai tới Belarus.

Ngày 26/10, Tổng thống Putin thông báo các thử nghiệm quyết định đối với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, có tầm bay vô hạn, đã được hoàn thành.

Theo Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, tên lửa đã ở trên không trong khoảng 15 giờ, bay quãng đường khoảng 14.000 km.