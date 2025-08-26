Tổng thống Ba Lan đã phủ quyết một sửa đổi nhằm gia hạn luật hỗ trợ Kyiv có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2025 đến ngày 4 tháng 3 năm 2026, qua đó cho phép thanh toán dịch vụ internet vệ tinh Starlink và hợp pháp hóa việc lưu trú của người tị nạn Ukraine, thông tin này đã được tờ WNP đăng tải.

Tổng thống Karol Nawrotsky hôm 25 tháng 8 tuyên bố ông chưa ký sửa đổi luật hỗ trợ công dân Ukraine và giải thích quyết định của mình bằng cách nói rằng những khoản thanh toán theo chương trình hỗ trợ tài chính cho gia đình có trẻ em chỉ nên được cung cấp cho người lao động Ukraine.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Krzysztof Hawkowski cho biết, quyền phủ quyết của Tổng thống có nghĩa là các thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink do Ba Lan tài trợ sẽ bị tắt ở Ukraine.

"Việc hỗ trợ Ukraine trong việc đảm bảo thông tin liên lạc, vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng 9, lẽ ra đã được gia hạn. Chúng tôi muốn tiếp tục tài trợ dịch vụ Internet vệ tinh cho Ukraine".

"Thật không may, quyết định của Tổng thống đã làm phức tạp đáng kể vấn đề này. Và chúng tôi sẽ phải thông báo với các đối tác rằng việc hỗ trợ sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9", ông Havkovsky nói.

Phó Thủ tướng Ba Lan cũng cho biết chính phủ "tất nhiên sẽ tìm kiếm các giải pháp khác" để hỗ trợ Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng thời gian là yếu tố then chốt. "Chúng tôi đã bắt đầu tham vấn nội bộ chính phủ, nhưng hiện tại rất khó để nói điều này sẽ như thế nào".

Binh sĩ Quân đội Ukraine triển khai ăng ten Starlink.

Theo thông tin từ Bộ Các vấn đề kỹ thuật số, nhiệm vụ "Đảm bảo thông tin liên lạc trên lãnh thổ Ukraine cho công dân nước này", bao gồm việc cung cấp các thiết bị đầu cuối của hệ thống thông tin vệ tinh Starlink và tài trợ phí thuê bao, được thực hiện trên cơ sở Luật ký ngày 12 tháng 3 năm 2022 về hỗ trợ công dân Ukraine liên quan đến xung đột vũ trang.

Bộ này lưu ý rằng việc Tổng thống Nawrotsky phủ quyết việc sửa đổi luật đồng nghĩa với việc thiếu căn cứ pháp lý và kinh phí để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao sau ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Bản sửa đổi luật cũng quy định về việc gia hạn chế độ cư trú tạm thời dành cho công dân Ukraine cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2026. Do vậy nếu không có sửa đổi thay thế nào được thông qua trước ngày 30 tháng 9 năm 2025, tất cả công dân Ukraine đang ở Ba Lan theo chương trình nói trên sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp.

Văn phòng Tổng thống Ba Lan thông báo rằng đồng thời với việc phủ quyết luật hỗ trợ công dân Ukraine, một dự luật thay thế từ Văn phòng tổng thống sẽ được đệ trình.

"Theo chỉ thị của Tổng thống, chúng tôi sẵn sàng làm việc mỗi ngày. Và như chúng ta đã biết, chỉ còn rất ít thời gian - đến cuối tháng 9", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ba Lan phát biểu.

Theo báo cáo của ấn phẩm Suspilne, Bộ Chuyển đổi số Ukraine tuyên bố các cuộc tham vấn hiện đang được tiến hành với phía Ba Lan liên quan đến phí đăng ký Starlink cho Ukraine.

Xin nhắc lại trong giai đoạn 2022 - 2024, Ba Lan đã chi gần 323 triệu zloty (khoảng 87 triệu đô la) cho dịch vụ Starlink tại Ukraine. Nhờ nguồn tiền này, đến nay Kyiv đã nhận được 24.500 thiết bị đầu cuối vệ tinh và 5.100 thiết bị khác được cung cấp bởi các doanh nghiệp Ba Lan.