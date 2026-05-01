Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc phân bổ khoản kinh phí này. Bước đi trên diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell - người đứng đầu Ủy ban Chi tiêu Quốc phòng Thượng viện chỉ trích nặng nề Lầu Năm Góc.

Trong bài phát biểu trước một ủy ban của Hạ viện, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết khoản kinh phí đã được chuyển giao: "Số tiền này được phân bổ để tăng cường tiềm năng của các quốc gia châu Âu, và chúng đã được giao ngày hôm qua", ông Hegseth lưu ý mà không nêu rõ chi tiết.

Trước đó trong bài báo đăng trên tờ Washington Post, Thượng nghị sĩ McConnell tuyên bố rằng khoản viện trợ của Mỹ được phê duyệt vài tháng trước đang "bị phủ bụi" tại Lầu Năm Góc.

Theo ông McConnell, những nỗ lực của ủy ban nhằm có được lời giải thích từ Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách - ông Elbridge Colby, đã kết thúc bằng một "lời từ chối". Thượng nghị sĩ nhắc lại vào năm ngoái, chính ông Colby là người đứng sau quyết định đình chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Quyền Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc Jules Hurst - người cũng đã điều trần trước ủy ban Hạ viện cho biết các hợp đồng cho số tiền này vẫn chưa được ký kết, đồng thời lưu ý rằng việc 400 triệu USD nói trên sẽ được chi tiêu như thế nào sẽ phụ thuộc vào loại vũ khí hoặc thiết bị mà Ukraine muốn mua.

Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot là loại vũ khí được Kyiv yêu cầu nhiều nhất.

Vào tháng 1 năm nay, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự dài hạn bổ sung trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, tài trợ cho một chương trình riêng biệt mà Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch cắt giảm.

Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) bao gồm việc ký hợp đồng với các công ty Mỹ để sản xuất vũ khí và cung cấp trực tiếp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Việc hoàn thành từng đơn đặt hàng đôi khi có thể kéo dài nhiều năm.

Tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã cấm Lầu Năm Góc tự ý chuyển hướng vũ khí dành cho Ukraine sang các mục đích khác, ví dụ như dành cho chiến trường Trung Đông.