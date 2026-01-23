Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa bầu ra Ban chấp hành Trung ương Khóa mới. Theo dõi những thông tin từ Đại hội những ngày qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng và mong muốn những cán bộ cấp chiến lược của Đảng được bầu lần này sẽ thật sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và phát huy tinh thần hành động vì sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhiều kỳ vọng lớn được cán bộ đảng viên và nhân dân gửi gắm vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Đây sẽ là những cán bộ gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, kỷ cương, tiêu biểu hơn về đạo đức và năng lực tổ chức thực hiện.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: ''Không riêng gì tôi mà mỗi người dân trên đất nước này đều hướng về Đại hội với tất cả niềm tin tưởng, sự phấn khởi và tự hào. Đặc biệt, các đồng chí Trung ương được trúng cử nhiệm kỳ này, với vai trò và trọng trách của mình, phải luôn luôn thực sự phát huy tính tiên phong, tính gương mẫu, có trí tuệ, có bản lĩnh, có năng lực, có đạo đức, tất cả vì lợi ích chung''.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: ''Tôi rất tin tưởng và rất trông mong, kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tới thực sự đoàn kết, thống nhất, đủ tâm, đủ tầm, thực sự dấn thân vì nước, vì dân để tập trung lãnh đạo thắng lợi những bước đột phá về vấn đề thể chế, về vấn đề kinh tế, xã hội để đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững''.

Ông Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị cho biết: ''Tôi cũng như nhân dân tỉnh Quảng Trị rất kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương kỳ này, đó là những đồng chí tiêu biểu nhất của Đảng, là những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ trí, là những người dám nghĩ dám làm, dám hành động và thực sự có uy tín trước Đảng và nhân dân để đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà đại hội đã đề ra''.

Bà Lê Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Kỹ nghệ cửa Ý Á Châu bày tỏ sự tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cùng những quyết sách đổi mới, hành động quyết liệt, qua đó tạo động lực đưa đất nước vươn lên tầm cao phát triển mới.

Theo dõi những thông tin từ Đại hội XIV của Đảng, đánh giá cao chủ trương đề cao tinh thần hành động được đề cập xuyên suốt trong nội dung và trong các văn kiện trình đại hội, nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng: Ban Chấp Hành Trung ương khóa XIV sẽ là những người tiên phong đi đầu trong thực hiện chủ trương này. Đấy sẽ là những cán bộ hiện thực tinh thần của đại hội: "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng" để tổ chức thực hiện các quyết sách mà đại hội đề ra

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, "Đây là một tập thể lãnh đạo tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ; tiêu biểu về uy tín, đạo đức, phẩm chất và tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm. Đại hội lần này cũng nói lên một thông điệp hành động: hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hành động thực hiện nghị quyết của Đảng như một lời thề trước lịch sử và nhân dân về việc thực hiện cho được 2 mục tiêu trăm năm''.

Rất nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Đó là một tập thể lãnh đạo tiêu biểu về đoàn kết, bản lĩnh, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đất nước và nâng cao đời sống Nhân dân.