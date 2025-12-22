HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng nhảy vọt lên đỉnh mọi thời đại

Anh Dũng |

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong ngày 22/12.

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng nhảy vọt lên đỉnh mọi thời đại - Ảnh 1.

Giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục mới 4.383,73 USD/ounce trong ngày 22/12. Động lực thúc đẩy giá vàng tăng là kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 1. Fed tuần qua đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, duy trì nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn trong đó có vàng.

Giá vàng đã tăng 67% kể từ đầu năm 2025 đến nay, do những căng thẳng địa chính trị và thương mại, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng về lãi suất thấp hơn vào năm tới. Ngoài ra, USD thấp cũng làm cho kim loại quý này trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài.

Các nhà đầu tư hiện đang dự đoán Fed thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Điều này có thể làm tăng sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Theo Reuters﻿

