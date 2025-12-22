Chiều 22/12: Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, giá vàng nhẫn trong nước chạm lại mốc 156 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm khảo sát chiều nay, giá vàng thế giới giao ngay chạm mốc 4.400 USD/ounce, xác lập mức đỉnh mới trong lịch sử. Diễn biến này tạo lực đỡ cho thị trường vàng trong nước, khiến giá vàng đồng loạt tăng trong phiên giao dịch hôm nay.

Theo ghi nhận, giá vàng tại các doanh nghiệp trong nước tăng phổ biến từ khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, tùy từng thương hiệu và sản phẩm.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp được điều chỉnh lên mặt bằng mới. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 153 – 156 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch quanh 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá vàng nhẫn lên 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC niêm yết 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàn nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải tại thời điểm khảo sát chiều nay.

Đối với vàng miếng, mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn hiện phổ biến quanh 155,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, tăng đáng kể so với đầu phiên.

--﻿

Đến trưa 22/12 (giờ Việt Nam), tại thời điểm khảo sát, giá vàng thế giới giao ngay được giao dịch quanh mức 4.392 USD/ounce, tăng 54 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm khảo sát. (Nguồn: Kitco)

Cùng diễn biến với thị trường quốc tế, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC điều chỉnh giá lên 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300.000 đồng/lượng.

Tại các doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI, giá vàng miếng hiện giao dịch quanh mức 155,1 – 157,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng, còn PNJ và DOJI niêm yết khoảng 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng.

--

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng nhẫn và vàng miếng cùng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giữ nguyên giá bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước. Hiện giá vàng nhẫn và vàng miếng tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 155,4 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, các doanh nghiệp vàng lớn khác chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết 151 – 154 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng miếng, các doanh nghiệp này hiện duy trì mặt bằng giá quanh 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.369 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ trong bối cảnh dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Heter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao tại công ty giao dịch kim loại Zaner Metals, tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về triển vọng của vàng. Theo ông, giá vàng có thể vượt ra khỏi xu hướng hiện tại để hướng tới các mốc mục tiêu quanh 4.515 USD/ounce, và xa hơn là 5.000 USD/ounce.

Cùng quan điểm, tập đoàn kim loại quý Heraeus dự báo giá vàng có thể dao động trong vùng 3.750 – 5.000 USD/ounce trong năm 2026, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Goldman Sachs cũng dự báo giá vàng sẽ tăng khoảng 14%, lên 4.900 USD/ounce vào tháng 12/2026, nhờ nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và tác động hỗ trợ từ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed.

Ở chiều ngược lại, giá vàng hiện vẫn chịu một số áp lực ngắn hạn từ đồng USD mạnh hơn và hoạt động điều chỉnh vị thế vào cuối năm. Đồng USD cuối tuần qua đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse by OANDA, cho rằng áp lực hiện tại chủ yếu đến từ hoạt động điều chỉnh cuối năm và tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây yếu hơn dự kiến đang củng cố triển vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Theo số liệu công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 3,1%. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, cho biết nếu xu hướng lạm phát thấp hơn dự kiến được duy trì, điều này có thể mở đường cho việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong thời gian tới. Các hợp đồng lãi suất quỹ liên bang tương lai cũng cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 1/2026 đã tăng nhẹ sau khi dữ liệu được công bố.

Trong khi đó, trên thị trường vật chất, mức chiết khấu giá vàng tại Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng do giá vàng ở vùng kỷ lục làm suy giảm nhu cầu trong mùa cưới. Tại Trung Quốc, mức chiết khấu cũng ghi nhận mạnh nhất kể từ cuối tháng 8/2020, phản ánh nhu cầu mua vàng vật chất vẫn còn trầm lắng.