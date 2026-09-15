Kỳ tích xuất hiện với nam diễn viên Việt bị lao màng não ở tuổi 31

Đồng nghiệp vui mừng thông báo sức khoẻ nam diễn viên này có chuyển biến tích cực.

Những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ Việt cùng hướng về và cầu mong những điều tốt đẹp đến với Bảo Bảo - nam diễn viên đang phải điều trị sau khi mắc lao màng não. Trước đó, Bảo Bảo gặp tai nạn ngã xe trên đường đi làm, sau đó xuất hiện biểu hiện méo miệng, được đưa vào cấp cứu và rơi vào hôn mê. Theo thông tin từ đồng nghiệp, Bảo Bảo được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 chẩn đoán mắc lao màng não. Sau thời gian điều trị tích cực, người nhà đã chuyển nam diễn viên đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục quá trình chữa trị.

Mới đây, bạn bè và người thân tiếp tục cập nhật những tín hiệu đáng mừng về sức khỏe của Bảo Bảo. Theo nghệ sĩ Bình Tinh, tối 14/9, nam diễn viên đã tỉnh dậy sau những ngày hôn mê. Điều đầu tiên anh làm khi vừa tỉnh là tìm ba mẹ. Đến hôm nay, tình trạng của Bảo Bảo tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nam diễn viên dần hồi tỉnh, có thể nhận ra nhiều người thân và đồng nghiệp. Diễn viên Bảo Bảo đã được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Diễn viên Bảo Bảo đã tỉnh, có thể nhận ra người thân và đồng nghiệp

Thông tin này khiến những người yêu quý Bảo Bảo không khỏi xúc động. Nghệ sĩ Hữu Quốc cho rằng đây là một "kỳ tích" sau những ngày mọi người cùng cầu nguyện và chung tay hỗ trợ nam diễn viên.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Kỳ tích đã xuất hiện bởi những tấm lòng yêu thương em Bảo Bảo Nguyễn. Tập tuồng từ sáng giờ cho đoàn Huỳnh Long, nghe tin em tĩnh lại và được ra khỏi phòng chăm sóc tích cực, cả đám mừng lắm và vội vào thăm em trai sau khi hoàn thành vở diễn. Có người em nhận ra liền, có người thì chưa nhận ra, phải nhắc em từ từ. Cố gắng từng ngày khoẻ lên 1 chút hay nhiều chút nha Bảo. Cảm ơn những tấm lòng và tình thương yêu của mọi người đã dành cho Bảo ạ".

Hình ảnh đồng nghiệp đến thăm Bảo Bảo sau khi anh được chuyển khỏi phòng hồi sức tích cực cũng khiến nhiều người xúc động. Dù vẫn cần thêm thời gian để hồi phục, việc nam diễn viên tỉnh lại, nhận ra người thân và có thể tiếp tục điều trị ở phòng bệnh thường được xem là tín hiệu đáng mừng.

Người thân và đồng nghiệp vui mừng khi kỳ tích xuất hiện với nam diễn viên

Trước đó, nghệ sĩ Hữu Quốc nhiều lần cập nhật tình hình của Bảo Bảo và đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ bởi chi phí điều trị dự kiến còn kéo dài, trong khi hoàn cảnh gia đình nam diễn viên khá khó khăn. Trong những ngày Bảo Bảo nằm viện, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả đã cùng chung tay hỗ trợ nam diễn viên. Từ những khoản đóng góp ban đầu, số tiền được các mạnh thường quân quyên góp đến nay đã lên tới gần 700 triệu đồng.

Hàng loạt nghệ sĩ quen thuộc như Tóc Tiên, Đức Phúc, Diệu Nhi, Hải Triều, Võ Tấn Phát, Hữu Châu, Đại Nghĩa, Minh Luân, Huỳnh Lập, Minh Dự, Ngọc Phước, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Thu Trang - Tiến Luật, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Ngân Quỳnh, Minh Nhí, Mạc Văn Khoa... đã chung tay hỗ trợ.

Ở tuổi 31, Bảo Bảo vẫn còn một chặng đường dài phía trước để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực mới nhất đã mang đến niềm hy vọng lớn cho gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp. Nhiều người tiếp tục gửi lời động viên, mong nam diễn viên từng bước khỏe lại và sớm trở về với sân khấu, màn ảnh.

Bảo Bảo sinh năm 1995, được biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân Cười Xuyên Việt 2020. Nam diễn viên từng theo học tại lò đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí và tốt nghiệp loại xuất sắc tại sân khấu kịch của nam nghệ sĩ. Sau cuộc thi, Bảo Bảo tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia phim ảnh, gameshow và sân khấu. Anh từng góp mặt trong Đường về nhà xa quá, đồng thời công tác tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh và biểu diễn tại đoàn cải lương Huỳnh Long.