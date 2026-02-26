Kỳ tích màn ảnh: Bộ phim quy tụ dàn "nữ thần" 10 điểm, đến cả vai phụ cũng là cực phẩm nhan sắc

Trong kỷ nguyên vàng của làng giải trí Hong Kong và Đài Loan, khi các đại mỹ nhân xuất hiện lớp lớp như mây, việc một bộ phim quy tụ được 1-2 hoa hậu đã là thành công. Thế nhưng, Tân Sở Lưu Hương (2001) lại chơi lớn khi mời hẳn 10 đóa hồng rực rỡ nhất thời bấy giờ để vây quanh nam chính Nhậm Hiền Tề.

Mỗi mỹ nhân xuất hiện trong phim không hề bị hòa lẫn. Họ mang những sắc thái riêng biệt, tạo nên một tổng thể nhan sắc hoàn hảo đến nghẹt thở.

Lê Tư (Tô Dung Dung)

Được mệnh danh là "đỉnh cao nhan sắc Hong Kong", Lê Tư hóa thân vào một Tô Dung Dung có phần ngây thơ, thậm chí là ngốc nghếch. Thế nhưng, chỉ cần nàng nở nụ cười, cả khung hình như bừng sáng. Vẻ đẹp nhu mì, linh động của cô đã trở thành bạch nguyệt quang không thể thay thế trong lòng cánh mày râu.

Lâm Tâm Như (Tư Không Tinh Nhi)

Vừa bước ra sau cơn sốt Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như mang đến một vẻ đẹp cổ điển, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Ánh mắt trong veo và khí chất mối tình đầu của cô khiến người xem chỉ muốn chở che.

Lâm Hy Lôi (Tả Minh Châu)

Đối lập với sự thuần khiết là nét anh khí ngời ngời của Lâm Hy Lôi. Khoảnh khắc cô xuất hiện trong y phục đỏ rực, sắc sảo như một thanh kiếm, đã thực sự đâm thẳng vào trái tim của khán giả.

Dương Cung Như (Tiết Khả Nhân)

Nàng hoa hậu Châu Á mang nét đẹp lai đầy phong tình và ngoại quốc. Sự xuất hiện của cô đem lại một làn gió mới, đầy nhu tình và lãng mạn giữa rừng mỹ nữ phương Đông.

Trần Pháp Dung (Phong Nam Nhạn)

Với vai đại đệ tử Huyền Băng Cung, Trần Pháp Dung toát lên vẻ tiêu sái, hào sảng của một nữ cường nhân. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiên khí và sự quyết đoán của giới võ lâm.

Viên Vịnh Nghi (Tống Tây Hồ)

Dù chỉ là vai khách mời với đất diễn khiêm tốn, nhưng ảnh hậu Viên Vịnh Nghi vẫn kịp để lại dấu ấn sâu đậm bằng đôi mắt đượm buồn của một nhân vật mang nặng thâm thù đại hận.

Trương Huệ Nghi (Sử Phượng Hoàng)

Trong vai mẹ ruột nam chính, cô mang đến vẻ đẹp lộng lẫy, cao quý và đầy bá khí của một người đứng đầu hậu cung, quyến rũ và mặn mà.

Vạn Ỷ Văn (Vân La Công Chúa)

"Đôi chân dài nhất Hong Kong" mang đến vẻ ngoài thanh thuần, tươi sáng như cô em gái nhà bên, tạo nên một sức hút khó cưỡng nhờ sự sạch sẽ và năng động.

Trương Tây (Lý Hồng Tựu)

Không thuộc kiểu "vừa nhìn đã yêu", nhưng Trương Tây lại càng ngắm càng duyên. Nét tinh nghịch, hóm hỉnh của cô là gia vị không thể thiếu giúp bộ phim bớt phần căng thẳng.

Dương Nhụy (Tống Điềm Nhi)

Đúng như cái tên, cô ngọt ngào như viên kẹo pha lê. Sự nũng nịu và trong sáng của Dương Nhụy tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo cho dàn mỹ nhân 10 điểm.

Nam chính Nhậm Hiền Tề: Khi hào quang bị lấn át bởi... nam phụ

Giữa một dàn mỹ nhân chim sa cá lặn, Nhậm Hiền Tề – ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp lúc bấy giờ lại trở thành tâm điểm của những tranh cãi trái chiều.

Nhiều fan nguyên tác cho rằng ngoại hình của anh quá phong trần, thiếu đi vẻ tiêu sái, phiêu dật và đào hoa của một Hương Soái bước ra từ tiểu thuyết Cổ Long. Đặc biệt, khi đặt Nhậm Hiền Tề cạnh dàn nam phụ cực phẩm như Trịnh Y Kiện, Trương Vệ Kiện hay Tôn Diệu Uy, nhan sắc của nam chính càng bị đặt lên bàn cân so sánh và có phần thua thiệt về độ soái ca.

Dù có những tranh luận về tạo hình, không ai có thể phủ nhận sức hút khủng khiếp mà Tân Sở Lưu Hương tạo ra. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ phim kiếm hiệp, mà là một cuộc hội ngộ lịch sử vượt thời gian. Gu thẩm mỹ độc đáo của những năm đầu thập niên 2000, kết hợp với nhan sắc tự nhiên, không filter của dàn nữ thần đã tạo nên một địa vị kinh điển độc nhất vô nhị.

Sau hơn 20 năm, cốt truyện có thể dần phai mờ trong trí nhớ, nhưng ký ức về đội hình trong mơ ấy vẫn luôn sống động. Đó là thời đại mà nhan sắc thực sự lên ngôi, biến mỗi tập phim thành một trải nghiệm thị giác không thể nào quên.