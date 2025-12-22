Kỹ sư viết nên kỳ tích khi dùng xe lăn bay vào vũ trụ

Chuyến bay của Blue Origin đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có người dùng xe lăn tham gia vào hành trình vũ trụ.

Ngày 21/12, kỹ sư người Đức Michaela Benthaus, 33 tuổi, thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), đã làm nên lịch sử khi trở thành người dùng xe lăn đầu tiên vượt qua ranh giới được công nhận của không gian.

Chuyến bay được thực hiện bằng tàu vũ trụ New Shepard của công ty Blue Origin, xuất phát từ bãi phóng gần Van Horn, bang Texas, Hoa Kỳ.

Sứ mệnh mang tên NS-37 diễn ra vào sáng 21/12, đánh dấu lần phóng du lịch vũ trụ thứ 16 của Blue Origin.

Trong khoảng 10 phút, tên lửa đã đưa Benthaus cùng năm thành viên khác vượt qua đường Kármán – mốc 100 km so với mực nước biển, được coi là ranh giới chính thức của không gian. Tàu tăng tốc lên hơn ba lần tốc độ âm thanh trước khi hạ cánh an toàn.

Thách thức định kiến về khả năng tiếp cận vũ trụ

Trước chuyến bay, Benthaus chia sẻ với CNN rằng giấc mơ lên vũ trụ từng rất xa vời. Sau tai nạn xe đạp địa hình năm 2018 khiến cô bị chấn thương tủy sống và phải sử dụng xe lăn, Benthaus đã chuyển hướng sang nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá không gian.

Cô từng đặt câu hỏi liệu việc bay vào vũ trụ chỉ dành cho những người khuyết tật nhẹ, như mất một chi nhưng vẫn có thể đi lại, hay người bị chấn thương nặng như cô sẽ không được chấp nhận. Thành công lần này đã chứng minh rằng giới hạn đó đang dần được phá bỏ.

Thiết kế New Shepard mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng

Ngay từ giai đoạn thiết kế, New Shepard đã được trang bị các tính năng nhằm giảm rào cản thể chất cho hành khách. Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động loại bỏ nhu cầu phi công, thang máy tại tháp phóng giúp người dùng xe lăn dễ dàng tiếp cận khoang tàu.

Nhờ những cải tiến này, các chuyến bay của Blue Origin đã từng đưa lên vũ trụ những người dùng xe lăn, người khiếm thính, người có thị lực kém hoặc khiếm khuyết chi. Riêng năm 2025, NS-37 là chuyến bay thứ 9 của New Shepard, đặt nền móng cho tần suất phóng cao hơn trong năm 2026.

Phil Joyce, Phó Chủ tịch cấp cao của New Shepard, nhấn mạnh: “Chuyến bay của Michi có ý nghĩa đặc biệt, chứng minh rằng không gian là dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi tự hào khi giúp cô thực hiện giấc mơ này.”

Sự kiện này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận vũ trụ cho cộng đồng người khuyết tật mà còn khẳng định vai trò ngày càng lớn của các chương trình không gian thương mại trong việc đa dạng hóa đối tượng tham gia.