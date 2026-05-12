HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kỹ sư Đức than thở: Chúng tôi đồng ý dạy Trung Quốc công nghệ nhưng không ngờ bị Trung Quốc vượt xa

MT
|

Trung Quốc đã thành công vượt xa công nghệ của Đức.

Theo Reuters, sau 40 năm, nhiều hãng xe Đức từng gây tiếng vang tại triển lãm ô tô đầu tiên ở Trung Quốc đã đánh mất vị thế tiên phong tại thị trường đông dân nhất thế giới. Điều này xảy ra khi các thương hiệu nội địa Trung Quốc đang dẫn dắt xu hướng cho thế hệ người dùng trẻ mê công nghệ.

Cụ thể, khi Volkswagen tham gia triển lãm ô tô đầu tiên tại Thượng Hải năm 1985, người dân Trung Quốc từng bị choáng ngợp bởi chất lượng tài liệu quảng bá của hãng xe Đức này. “Chúng tôi được chào đón bởi đám đông khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, và những cuốn brochure bị lấy sạch khỏi kệ rất nhanh. Với người dân thời đó, chỉ cần được ngắm chất lượng giấy và kỹ thuật in đã đủ khiến họ mơ ước sở hữu một chiếc ô tô”, cựu CEO Carl Hahn người dẫn dắt Volkswagen tiến vào Trung Quốc viết trong hồi ký.

Từng thống trị ngành xe động cơ đốt trong, các hãng như Volkswagen hiện phải chạy đua để bắt kịp thị trường mà hơn 1/4 số xe mới bán ra đã là xe điện hoàn toàn. Khi thị trường ô tô Trung Quốc tăng trưởng mạnh và các thương hiệu nội địa tung ra hàng loạt mẫu EV thân thiện với người dùng, các hãng xe Đức dần mất thị phần. Theo dữ liệu của S&P Global Mobility, tổng doanh số của họ đã giảm 25% trong vòng 5 năm, còn 3,9 triệu xe vào năm 2025.

Các nhà phân tích cho biết áp lực còn gia tăng trong năm nay khi các hãng xe Trung Quốc bắt đầu tấn công vào phân khúc cao cấp, nhắm tới nhóm khách hàng giàu có, những người từng xem chất lượng xe Đức là chuẩn mực đáng khao khát.

Theo trang German Autopreneu, trong suốt 40 năm, đây từng là một trong những mối quan hệ hợp tác thành công nhất thế giới: Kỹ thuật của Đức kết hợp với tham vọng của Trung Quốc. Họ đã cùng nhau mang ô tô đến Trung Quốc và kiếm được hàng tỷ USD. Tuy nhiên, ngày nay mọi thứ đã thay đổi khi các nhà sản xuất ô tô Đức đang mất dần vị thế; thị phần của họ đã giảm từ 24% xuống còn 15% chỉ trong vòng 5 năm.

Đằng sau những cánh cửa đóng kín, các giám đốc điều hành thừa nhận: "Mất thị trường Trung Quốc rồi". Nhưng liệu điều đó có thực sự đúng? Beatrix Keim, chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc của ngành ô tô Đức với hơn 30 năm kinh nghiệm tại VW, BMW, Jaguar Land Rover, lại có một góc nhìn khác. Bà đã chứng kiến toàn bộ quá trình chuyển đổi của Trung Quốc từ khi Bắc Kinh còn đầy rẫy xe đạp cho đến nay.

Bà đưa ra một nhận định thay đổi cách nhìn về tình hình hiện tại: "Trung Quốc đang chơi bài poker với chúng ta. Nhưng họ lật ngửa bài. Chúng ta chỉ cần học cách đọc chúng".

Tại sao Đức thất bại?

Vào năm 1984, Volkswagen là một trong những nhà sản xuất ô tô phương Tây đầu tiên thành lập liên doanh tại Trung Quốc với SAIC. Quy tắc lúc đó rất rõ ràng: Đồng ý cho gia nhập thị trường để đổi lấy chuyển giao công nghệ. Các chuyên gia Đức có nhiệm vụ đào tạo đồng nghiệp Trung Quốc cho đến khi họ không còn cần thiết nữa.

Beatrix cho rằng việc này không hề ngây thơ vì chuyển giao công nghệ là cái giá phải trả để vào thị trường. Sự thất bại thực sự nằm ở chỗ: Các hãng xe Đức đã đánh giá thấp tham vọng của Trung Quốc; họ nghĩ Trung Quốc muốn đuổi kịp, nhưng thực tế Trung Quốc muốn vượt.

Beatrix than thở rằng, đồng ý dạy Trung Quốc công nghệ nhưng không ngờ bị Trung Quốc vượt mặt.

Trong nhiều thập kỷ, VW Santana đã trở thành biểu tượng của sự thành công tại Trung Quốc, và VW từng chiếm giữ vị trí số 1 với thị phần có lúc lên tới hơn 40%. Nhưng một sai lầm chí tử đã xảy ra: Họ nhìn Trung Quốc qua "đôi mắt châu Âu".

Thứ nhất, văn hóa DIY với tiện lợi: Ở châu Âu, người ta thích tự sửa chữa đồ đạc (văn hóa DIY), nhưng ở Trung Quốc, họ muốn sự tiện lợi và dịch vụ thay vì tự làm.

Thứ hai, kỹ thuật với công nghệ: Các hãng xe Đức tập trung vào chất lượng hoàn thiện cơ khí cho những kỹ sư 50 tuổi, trong khi thị trường Trung Quốc là những người 30 tuổi lớn lên cùng WeChat và Alipay. Họ không cần một kiệt tác cơ khí; họ muốn một "chiếc điện thoại thông minh trên xe".

Kết quả là BYD đã vượt qua VW, Xiaomi chế tạo xe trong 3 năm để cạnh tranh với Porsche, và các thương hiệu nội địa Trung Quốc hiện kiểm soát 69% thị trường của chính họ.

Tại sao Trung Quốc thành công?

Bước ngoặt thực sự bắt đầu từ năm 2012 khi Trung Quốc đẩy mạnh các Kế hoạch 5 năm. Các hãng xe phương Tây đã sai lầm khi không coi trọng tính chiến lược dài hạn của các kế hoạch này.

Chiến lược xe điện (EV) của Trung Quốc được xác lập không phải vì khí hậu, mà vì lý do chiến lược: Trung Quốc không thể cạnh tranh với công nghệ động cơ đốt trong của phương Tây, vì vậy họ tập trung vào pin và phần mềm. Nhà nước và nền kinh tế Trung Quốc hoạt động như một hệ thống thống nhất, điều mà phương Tây không vận hành theo cách đó.

Không ai nghĩ Elon Musk “vĩ đại” cũng nếm mùi thất bại đau đớn thế này
Tags

Trung Quốc

xe điện

ô tô

chuyên gia Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

01:18
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại