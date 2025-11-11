Kỹ sư Mazda vẽ ra một động cơ "khoa học viễn tưởng": chạy bằng nhiên liệu từ tảo, phát thải âm

Động cơ "CO2 âm" của Mazda - Ảnh: Joel Feder.

Mazda đang ấp ủ một ý tưởng sáng tạo về nhiên liệu sinh học từ tảo và một hệ thống ống xả đặc biệt có thể (về mặt lý thuyết) biến xe sử dụng động cơ đốt trong thành phương tiện “âm carbon”. Nói cách khác, hệ thống không những giảm khí thải mà hấp thụ nhiều carbon hơn lượng phát ra.

Hệ thống ống xả đặc biệt này được ví như một “chiếc tã” hút CO₂ khi nó thoát ra khỏi động cơ, giúp bù lại lượng CO₂ đã thải ra trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, những khái niệm trên mới chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Khả năng ý tưởng này đi vào thực tế sản xuất là… rất thấp, nhưng phải thừa nhận đây vẫn là một bài tập tư duy thú vị. Trước hết, hãy tưởng tượng chúng ta đã có thể sản xuất nhiên liệu cho xe hơi bằng vi tảo. Giờ giả sử Mazda có một mẫu xe hybrid chạy bằng loại nhiên liệu này. Khi đó, hệ thống ống xả thu hồi CO₂ sẽ phát huy tác dụng.

Theo Tạp chí Carbon Capture , quy trình và phương pháp giảm phát thải sẽ diễn ra như sau:

"Quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học cần năng lượng, và CO₂ có thể được thải ra trong quá trình tạo ra năng lượng đó. Lượng CO₂ phát thải cho năng lượng sản xuất được ước tính bằng khoảng 10% lượng CO₂ phát sinh khi đốt cháy nhiên liệu. Do đó, nhiên liệu sinh học giúp giảm khoảng 90% tổng lượng khí thải CO₂ so với nhiên liệu hóa thạch. Hơn nữa, lượng CO₂ phát ra trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học có thể được bù đắp bằng việc thu hồi CO₂ sinh ra trong quá trình đốt cháy loại nhiên liệu này. Nếu có thể thu giữ hơn 10% lượng CO₂ phát ra khi đốt cháy nhiên liệu sinh học, điều đó sẽ bù lại lượng CO₂ phát sinh trong quá trình sản xuất, và về lý thuyết, xe sử dụng nhiên liệu sinh học có thể góp phần giảm lượng CO₂ trong khí quyển khi di chuyển, trở thành phương tiện âm carbon".

Về cơ bản, nếu một chiếc xe có thể vừa chạy bằng nhiên liệu sinh học vừa thu hồi được lượng CO₂ phát ra từ chính quá trình đốt nhiên liệu đó (nhờ “bình chứa CO₂” này), thì nó có thể bù trừ nhiều hơn lượng khí thải sinh ra khi sản xuất nhiên liệu.

Tất nhiên, để ý tưởng này khả thi trong thực tế, cần một hạ tầng phức tạp và đầu tư lớn. Tuy vậy, đây vẫn là hướng tiếp cận đầy sáng tạo.

Ngay cả khi việc sản xuất nhiên liệu sinh học chưa được hoàn thiện, vẫn có thể có một phiên bản khác của ý tưởng này: sử dụng hệ thống thu hồi CO₂ cho xe xăng thông thường, giúp giảm gần như toàn bộ khí thải độc hại tại ống xả, dù chưa thể đạt âm carbon.

Mazda hiện chưa cam kết sẽ phát triển hệ thống này, nhưng ông Masahiro Moro, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Mazda, đã chia sẻ trong một thông cáo báo chí tại Triển lãm Ô tô Tokyo về tầm nhìn bền vững của hãng:

“Cụm từ ‘Niềm vui lái xe nuôi dưỡng một ngày mai bền vững’ không chỉ thể hiện tinh thần cốt lõi của Mazda, mà còn là trọng tâm cho những thách thức phía trước. Dưới sứ mệnh toàn cầu hướng đến trung hòa carbon, Mazda tin rằng niềm vui lái xe có thể trở thành động lực tích cực cho xã hội và hành tinh. Chúng tôi cam kết tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của những người yêu xe và mong muốn được lái xe lâu dài nhất có thể ”.