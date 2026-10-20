Kỹ sư giàu nhất Việt Nam vừa mất hơn 1 tỷ USD trong vài giờ

Vị doanh nhân này hiện có khối tài sản lên đến 32,5 tỷ USD.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes tại ngày 19/10, ông Phạm Nhật Vượng đã mất khoảng 1,3 tỷ USD chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, Chủ tịch Vingroup (mã VIC) vẫn là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 32,5 tỷ USD, xếp thứ 68 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, quê quán tại Hà Tĩnh. Theo bản cáo bạch 2022 của Vingroup, ông Vượng có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Kinh tế địa chất, Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga.

Giai đoạn 1993-2001, ông là một trong những sáng lập viên Công ty TNHH Technocom (thuộc tập đoàn Technocom - tiền thân của Vingroup) tại Ukraine. Vợ ông là bà Phạm Thu Hương cũng là một trong những cổ đông sáng lập. Từ năm 2011 đến nay, tỷ phú Vượng đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Vingroup.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán chủ yếu là cổ phần tại Vingroup, VinFast (doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq – mã VFS) và một phần khác là cổ phiếu LPBank (mã LPB). Cổ phiếu VIC đi xuống là nguyên nhân chính khiến tài sản của vị người giàu nhất Việt Nam sụt giảm.

Trong phiên ngày 19/10, thị giá VIC giảm hơn 3,7% xuống mức 207.000 đồng/cp, thấp nhất trong vòng gần 2 tháng. So với đỉnh đạt được ngày 4/9, cổ phiếu này đã mất khoảng 19% thị giá. Vốn hóa thị trường của Vingroup tương ứng còn 1,6 triệu tỷ đồng, vẫn là doanh nghiệp giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa phần còn lại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Vingroup, trực tiếp nắm giữ 703,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,04%). Ngoài ra, ông Vượng còn gián tiếp sở hữu thông qua công ty riêng là Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG). Pháp nhân này hiện là cổ đông lớn nhất tại Vingroup với tỷ lệ sở hữu 32,5%.

VIG là một trong những pháp nhân đầu tư quan trọng nhất liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng. Theo hồ sơ ứng viên HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026-2031 công bố hồi tháng 4, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 94,80% vốn VIG. Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng sở hữu 2,63% trong khi Bà Phạm Thúy Hằng sở hữu 2,57%.

Ngoài lượng cổ phần lớn nhất tại Vingroup, VIG còn là một cổ đông đặc biệt lớn của VinFast. Báo cáo thường niên 20-F mới nhất của VinFast gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết VIG sở hữu 769.584.044 cổ phiếu VinFast Auto Ltd., tương đương 32,9% vốn.

Trở lại với Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam mới đây đã được TIME xếp hạng 340 trong bảng World’s Best Companies 2026 – Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026. So với năm 2025, Vingroup đã nhảy vọt gần 500 bậc và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được xướng tên trong bảng xếp hạng danh giá này.