Kỷ niệm của dàn diễn viên 'Người thổi tù và hàng tổng' với nghệ sĩ Ngọc Tuyết

Vai trưởng thôn ấn tượng

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết - gương mặt gạo cội của màn ảnh và sân khấu phía Bắc - vừa qua đời vào lúc 11h30 ngày 30/4, hưởng thọ 88 tuổi. Bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong Người thổi tù và hàng tổng, Lập nghiệp, Người đất cảng, Gặp nhau cuối tuần.

Từng đóng chung phim Người thổi tù và hàng tổng của đạo diễn Phi Tiến Sơn, diễn viên Khánh Huyền luôn nể phục, ngưỡng mộ nghệ sĩ Ngọc Tuyết. Trưa 1/5, diễn viên Khánh Huyền chia sẻ với PV Tiền Phong : "Cô Ngọc Tuyết là nghệ sĩ vô cùng yêu nghề, tấm gương về lòng nhiệt huyết trong nghệ thuật. Cô luôn thể hiện sự đa tài, tìm tòi sáng tạo trong những công việc, vai diễn từng đảm nhận. Điều đó rất đáng để nghệ sĩ thế hệ sau trân trọng, noi theo".

NSƯT Quốc Tuấn cũng khẳng định với PV Tiền Phong rằng nghệ sĩ Ngọc Tuyết tài năng, giàu nhiệt huyết và có cá tính nghệ thuật rõ nét. Anh có nhiều kỷ niệm với nữ nghệ sĩ trong quá trình hợp tác ở phim Người thổi tù và hàng tổng.

Trở lại đóng phim sau một thời gian dài tạm nghỉ nghệ sĩ Ngọc Tuyết luôn giữ tâm thế hào hứng, tràn đầy năng lượng, gần như không tạo cảm giác của một người đã rời nghề. “Vai diễn của nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong phim rất ấn tượng. Nhìn chung, dàn diễn viên đều làm tốt, nhưng cô để lại dấu ấn đặc biệt bởi sự khát khao với nghề. Nhân vật cũng có nét gần với tính cách ngoài đời nên khi diễn, cảm giác rất tự nhiên, như không phải diễn. Các diễn viên phối hợp với nhau rất ăn ý, làm việc thoải mái, không gò bó”, NSƯT Quốc Tuấn nói.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong Người thổi tù và hàng tổng.

Nam nghệ sĩ cho biết quá trình làm việc giữa các diễn viên khi đó diễn ra rất ăn ý, nhịp nhàng hiếm có. Nhiều cảnh quay được hoàn thành nhanh chóng, ít phải quay lại. Chính sự hòa hợp trong diễn xuất và tinh thần làm việc tích cực tạo nên một không khí trường quay gần gũi, tự nhiên, góp phần làm nên thành công của bộ phim.

“Tôi ấn tượng nhất là tiếng cười rất giòn, rất đặc trưng của cô và những phân đoạn cao trào, đặc biệt là cảnh cuối khi nhân vật nhận ra sai lầm được cô thể hiện rất tốt”, NSƯT Quốc Tuấn chia sẻ với Tiền Phong. Ngoài đời, bà được nhận xét là người vui vẻ, cởi mở, dễ gần, luôn mang lại năng lượng tích cực cho ê-kíp. Trong thời gian làm phim, bà thường xuyên chia sẻ, quan tâm tới đồng nghiệp, thậm chí mang quà bánh cho mọi người, tạo không khí thân tình như gia đình.

Sau bộ phim, do đặc thù công việc và không cùng đơn vị công tác, các diễn viên ít có dịp gặp lại nhau, chỉ khi có dự án mới mới tái ngộ. Dẫu vậy, hình ảnh một người nghệ sĩ hết mình với nghề, giàu năng lượng và luôn mang lại cảm xúc tích cực trên trường quay vẫn là ký ức sâu đậm đối với Quốc Tuấn.

Ở Người thổi tù và hàng tổng , nghệ sĩ Ngọc Tuyết đóng vai bà Thìn đanh đá, sắc sảo. Bà Thìn là người phụ nữ buôn bán lọc lõi, khôn ngoan, biết tận dụng thời cơ để làm giàu, thậm chí khiến cả làng e dè. Nhân vật có phần chanh chua, thực dụng nhưng lại rất đời, góp phần khắc họa sinh động bức tranh nông thôn Bắc Bộ những năm 1990. Nghệ sĩ Ngọc Tuyết cùng dàn diễn viên như Khánh Huyền, Quốc Tuấn, Hán Văn Tình làm nổi bật mối quan hệ về xóm làng, dòng họ, gia đình, giữa những người dân hiền lành nơi thôn quê.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết khoe món quà được khán giả tặng sau bộ phim.

Khán giả vẫn gọi vui nữ nghệ sĩ là Shark Thìn, cách nói chỉ sự sành sỏi, biết kiếm tiền của nhân vật trong phim. Nghệ sĩ Ngọc Tuyết từng chia sẻ vai diễn cho bà nhiều thứ, được khán giả yêu mến, thậm chí tặng cả một chiếc tù và đẹp để treo trong nhà. Về vai diễn để đời, bà từng chia sẻ ngoài đời, nếu gặp một “bà Thìn” thực sự, chính bà cũng tránh xa.

Những năm cuối đời của nghệ sĩ Ngọc Tuyết

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết đến với nghệ thuật từ sớm, từng tham gia câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức - nơi giúp bà có cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ nhiều tên tuổi lớn của sân khấu và âm nhạc Việt Nam như NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thế Anh, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương. Sau này, khi công tác ở Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội), nghệ sĩ Ngọc Tuyết trở thành một trong những gương mặt chủ lực, cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài ca hát và diễn xuất, nghệ sĩ Ngọc Tuyết còn có khả năng thi phú. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngọc Tuyết vẫn luôn có những vần thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng sâu sắc và mang tính thời sự độc đáo. Nhiều bài thơ bà chỉ thoáng làm chơi nhưng nhận được sự yêu mến từ bạn bè và đồng nghiệp.

Nữ nghệ sĩ được đồng nghiệp yêu mến nhờ tính cách gần gũi, vô tư.

Ông Bùi Quang Hải - con trai nghệ sĩ Ngọc Tuyết - cho biết sau khi nghỉ hưu, bà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở mức độ nhất định, chủ yếu tổ chức các đoàn đi biểu diễn theo lời mời tại nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, bà dành thời gian cho việc viết lách, sáng tác tiểu phẩm, làm thơ, đồng thời giữ thói quen tập thể dục và sống cuộc sống giản dị, vui vẻ. Theo ông Hải, bà bị tai biến vào đầu tháng 2, trước đó sức khỏe khá tốt, không có bệnh nền, thường xuyên tập luyện và thăm khám định kỳ. Tuy nhiên, sau cơn tai biến, sức khỏe của bà suy giảm đáng kể.