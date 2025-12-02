Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hai nước Việt Nam và Cuba. Ngày 2-12-1960, Việt Nam và Cuba đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây là một sự kiện lịch sử đã mở ra một giai đoạn hợp tác giữa hai nước và đến nay, mối quan hệ đó đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada - Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM - khẳng định Cuba và Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã duy trì một mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế, không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ tình hữu nghị đặc biệt, tinh thần anh em và sự ủng hộ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực mà không hề bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích địa chính trị nào.

Một trong những lĩnh vực nổi bật nhất chính là tinh thần đoàn kết, hợp tác kinh tế, thương mại và các hoạt động giao lưu nhân dân.

Bà gởi lời cảm ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ quý báu mà Việt Nam dành cho Cuba trong suốt thời gian qua, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và đoàn kết giữa hai dân tộc.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM nhấn mạnh: Không có cách tri ân nào tốt đẹp hơn đối với mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước bằng việc tiếp tục vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết và hữu nghị sâu sắc

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, hai nước đã tăng cường quan hệ hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, trong đó nổi bật là các chuyến thăm của Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Esteban Lazo Hernandez đến Việt Nam.

Đồng hành với nhân dân Cuba, vừa qua Việt Nam đã phát động phong trào "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" - một chiến dịch vận động ủng hộ Cuba trên phạm vi toàn quốc kéo dài trong 65 ngày.

Ngoài ra, những dự án hợp tác thiết thực đang góp phần làm bền chặt nền tảng vật chất cho quan hệ song phương.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gởi gắm thông điệp: Nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân TPHCM, đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba trên từng bước đường phát triển.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với nền tảng vững chắc được xây đắp suốt 65 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba nói chung, giữa TP HCM và Cuba nói riêng, sẽ ngày càng bền chặt, thắm tình đồng chí, anh em, hướng tới một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ "Người bạn Cu Ba trên đường Hồ Chí Minh" do nhóm Lạc Việt và tập thể nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen biểu diễn

Trong hành trình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, âm nhạc luôn là nhịp cầu nối liền hai nền văn hóa giàu bản sắc. Những giai điệu mềm mại, nồng nàn của Cuba từng đồng hành với người Việt Nam trong suốt nhiều thế hệ.

65 năm, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã đặt nền móng cho một mối quan hệ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ quốc tế. Tình bạn Việt Nam – Cuba không chỉ được ghi bằng trang sử ngoại giao mà còn bằng những bước chân đồng hành trong từng thời khắc lịch sử.