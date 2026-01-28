Kỷ nguyên Skynet đã đến? Robot của Trung Quốc tự thiết lập "mạng riêng" với vệ tinh, hoạt động độc lập ngay cả khi Trái Đất mất sóng

Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ robot và vũ trụ đang nóng lên từng ngày, Trung Quốc vừa ghi thêm một dấu ấn đậm nét khi robot hình người "Embodied Tien Kung" của công ty X-Humanoid thực hiện thành công việc kết nối trực tiếp với vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Trái Đất (LEO).

Sự kiện mang tính bước ngoặt này diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Phát triển Chất lượng Cao Ngành Công nghiệp Vũ trụ Thương mại Bắc Kinh lần thứ 3 vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới một robot hình người có thể vận hành ổn định và truyền tải dữ liệu mà hoàn toàn không phụ thuộc vào mạng lưới mặt đất.

Robot "Embodied Tien Kung" của X-Humanoid đã trở thành robot hình người "đầu tiên trên thế giới" thiết lập liên kết trực tiếp với một vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Trái Đất.

Cuộc thử nghiệm phá vỡ giới hạn địa lý

Điểm nhấn của màn trình diễn công nghệ này không chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà còn ở bối cảnh thực tế đầy thách thức mà nhóm nghiên cứu đặt ra. Robot "Embodied Tien Kung" được giao một nhiệm vụ cụ thể: tiếp nhận một giấy chứng nhận hoàn thành dự án từ một chiếc xe tự lái và trao tận tay cho con người.

Chiếc xe không người lái mang theo giấy chứng nhận di chuyển từ trung tâm dịch vụ chính quyền đến Đại lộ Tên lửa (Rocket Avenue) vừa mới khánh thành. Tại đây, robot Tien Kung đã thể hiện khả năng tính toán và xử lý tình huống vượt trội. Khi vệ tinh internet tích hợp mảng cánh mới của GalaxySpace bay ngang qua bầu trời, robot đã tự động nhận diện thời điểm vàng để thực hiện kết nối.

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra hệ thống nội bộ, Tien Kung đã thiết lập một liên kết truyền thông trực tiếp với vệ tinh LEO sử dụng công nghệ mảng pha phẳng tiên tiến. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ quá trình này diễn ra độc lập, không hề có sự hỗ trợ của các trạm phát sóng hay mạng internet mặt đất truyền thống.

Ngay khi kết nối được kích hoạt, robot đã di chuyển đến chiếc xe tự lái, lấy giấy chứng nhận và đi bộ sang một tòa nhà khác để trao cho đại diện Công ty Ezhou Star Arrow.

Robot hình người này được báo cáo là đã thiết lập kết nối với vệ tinh internet tích hợp mảng cánh mới của GalaxySpace và truyền dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực.

Dữ liệu thời gian thực từ không gian

Khía cạnh ấn tượng nhất của cuộc thử nghiệm chính là khả năng xử lý dữ liệu. Trong suốt quá trình di chuyển và thực hiện nhiệm vụ, mọi hành động của robot - từ những chuyển động khớp phức tạp nhất cho đến hình ảnh video thu được từ camera trước - đều được mã hóa thành dữ liệu.

Những dữ liệu này được bắn thẳng lên vệ tinh cách bề mặt Trái Đất hàng trăm km và được chuyển tiếp ngược trở lại trung tâm chỉ huy gần như tức thời. Nhờ đó, các kỹ sư vận hành có thể giám sát robot theo thời gian thực dưới hai góc độ: góc nhìn thứ nhất từ mắt robot và góc nhìn giám sát tổng quan từ bên ngoài.

Thử nghiệm này cũng chứng minh khả năng chịu tải của vệ tinh GalaxySpace khi nó đồng thời xử lý kết nối cho cả robot, điện thoại thông minh và máy tính trong cùng một mạng lưới.

Mở ra tương lai cho robot thám hiểm và cứu hộ

Thành công của "Embodied Tien Kung" không chỉ là một kỷ lục mang tính biểu tượng mà còn chứa đựng tiềm năng ứng dụng to lớn. Bằng việc loại bỏ sự phụ thuộc vào mạng internet mặt đất, hệ thống này đã phá vỡ các rào cản địa lý vốn kìm hãm phạm vi hoạt động của robot bấy lâu nay.

Mô hình này hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong nhiều ngành công nghiệp. Trong tương lai gần, chúng ta có thể thấy những robot hình người hoạt động hiệu quả tại các khu vực vùng sâu vùng xa, các mỏ khai khoáng hẻo lánh, hoặc quan trọng hơn là tại các vùng thảm họa nơi hạ tầng viễn thông đã bị phá hủy. Tại những môi trường rủi ro cao này, robot có thể thay thế con người thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như kiểm tra hiện trường, tìm kiếm cứu nạn và thám hiểm thực địa với độ tin cậy cao.

Đây không phải là lần đầu tiên Tien Kung trở thành robot hình người đầu tiên đạt được một thành tích cụ thể. Vào tháng 2 năm 2025, nó đã leo 134 bậc thang ngoài trời lên đến đỉnh Công viên Haizi Wall ở Bắc Kinh, trở thành robot đầu tiên di chuyển trên địa hình ngoài trời phức tạp như vậy.

Chuỗi thành tích ấn tượng của Tien Kung

Điều thú vị là đây không phải lần đầu tiên cái tên Tien Kung được xướng lên gắn liền với cụm từ "đầu tiên trên thế giới". Trước đó không lâu, vào tháng 2 năm 2025, robot này đã gây tiếng vang lớn khi tự mình leo 134 bậc thang ngoài trời để lên đến đỉnh Công viên Haizi Wall tại Bắc Kinh. Thành tích đó đã đưa Tien Kung trở thành robot đầu tiên chinh phục được địa hình cầu thang ngoài trời phức tạp như vậy.

Việc liên tiếp chinh phục các thử thách từ vận động vật lý trên địa hình khó đến kết nối viễn thông không gian cho thấy tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ robot Trung Quốc. Những cuộc thử nghiệm này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy kỷ nguyên của những robot hình người đa năng, hoạt động độc lập và hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường, đang đến gần hơn bao giờ hết.