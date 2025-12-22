Trong khi thế giới vẫn đang tranh luận về đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI), thì Foundation đã âm thầm đẩy nhanh một kế hoạch có thể định hình lại bộ mặt của quân sự hiện đại. Công ty này vừa công bố mục tiêu đầy tham vọng: chế tạo 50.000 robot hình người mang tên Phantom MK-1 trước cuối năm 2027.

Khác với những robot giúp việc hay làm kho bãi thường thấy, Phantom MK-1 được thiết kế với mục đích kép: phục vụ công nghiệp nặng và quan trọng hơn là triển khai trực tiếp trên chiến trường.

Chân dung "người lính" không biết sợ hãi

Phantom MK-1 sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, tương đương với thể trạng của một người lính trưởng thành: cao 1,75 mét và nặng khoảng 80 kg. Sankat Pathak, Giám đốc điều hành của Foundation, định vị sản phẩm của mình là "kẻ đầu tiên bước vào nơi nguy hiểm". Nhiệm vụ của chúng bao gồm trinh sát, tháo gỡ bom mìn và thực hiện các hoạt động mặt đất rủi ro cao, thậm chí có khả năng mang theo vũ khí sát thương.

Về mặt thiết kế, Phantom MK-1 loại bỏ các cảm biến LiDAR đắt tiền và phức tạp để chuyển sang sử dụng hệ thống camera, nhằm tăng độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt của chiến trường. Với ngoại hình đen tuyền, vai rộng và khuôn mặt không cảm xúc, cỗ máy này được truyền thông phương Tây ví von như những chiến binh bước ra từ loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Tốc độ sản xuất "thần tốc" và đội ngũ tinh nhuệ

Lộ trình mà Foundation đặt ra được đánh giá là cực kỳ quyết liệt, nếu không muốn nói là điên rồ. Từ con số khiêm tốn 40 robot trong năm nay, hãng dự kiến tăng vọt lên 10.000 chiếc vào năm 2026 và đạt đỉnh 50.000 chiếc vào năm 2027. Để hiện thực hóa điều này, Foundation đã chiêu mộ một đội ngũ "siêu sao" gồm các cựu kỹ sư từ Tesla, Boston Dynamics, SpaceX và 1X. Đặc biệt, người đứng đầu mảng sản xuất của họ từng là nhân vật chủ chốt trong việc giải quyết bài toán sản lượng cho Tesla Model X và Y.

Thay vì bán đứt, Foundation áp dụng mô hình cho thuê với mức giá khoảng 100.000 USD mỗi năm. Mức giá này được cho là kinh tế hơn nhiều so với chi phí nuôi dưỡng, huấn luyện và trả lương cho nhiều ca làm việc của binh lính hoặc công nhân con người, chưa kể đến khả năng hoạt động bền bỉ không mệt mỏi của máy móc.

Lằn ranh đỏ về đạo đức và nguy cơ leo thang xung đột

Sự xuất hiện của quân đoàn robot đặt ra những câu hỏi hóc búa về đạo đức chiến tranh. Ông Pathak khẳng định Phantom MK-1 sẽ không phải là những cỗ máy giết người tự động. Chúng hoạt động theo cơ chế "người trong vòng lặp" (human-in-the-loop): robot tự lo liệu việc di chuyển và định vị, nhưng quyết định nổ súng hay sử dụng vũ lực sát thương vẫn nằm hoàn toàn trong tay người vận hành.

Mặc dù công nghệ này hứa hẹn giảm thiểu thương vong cho binh lính và hạn chế thiệt hại phụ từ các cuộc không kích diện rộng, nhưng các chuyên gia lo ngại về một tác dụng ngược. Tạp chí Forbes cảnh báo rằng khi rủi ro sinh mạng của binh lính được loại bỏ, rào cản chính trị để phát động một cuộc chiến tranh sẽ hạ thấp đáng kể. Các quốc gia có thể dễ dàng đưa ra quyết định quân sự hơn khi biết rằng "người" ngã xuống trên chiến trường chỉ là những cỗ máy vô tri có thể sản xuất lại hàng loạt.