Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đủ để dân tình tạm rời nhịp sống thường ngày và tự thưởng cho mình một chuyến đi. Người chọn vài ngày đổi gió, người tranh thủ bay xa, miễn là có thời gian xách vali lên đường và tận hưởng trọn kỳ nghỉ.
Ngay lúc này - ngày thứ 2 cuối cùng của tháng và cũng là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, mạng xã hội đã bắt đầu ngập ảnh check-in. Đặc biệt, hội gái xinh cũng nhập cuộc rất nhanh. Từ những “phú bà” quen mặt trên mạng xã hội đến hot girl, nàng thơ, vợ cầu thủ,... mỗi người một điểm đến, một kiểu tận hưởng. Người lên rừng ngắm núi, người xuống biển đón nắng, người chỉ cần một căn homestay có view đẹp để tạm “reset” vài ngày.
Không khí nghỉ lễ vì thế cũng được cập nhật liên tục trên mạng xã hội: vali đã lên đường, outfit đã sẵn sàng, còn địa điểm thì chỉ cần đủ đẹp để có một album ảnh mang về.