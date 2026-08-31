Tình hình lễ lạt của cả nhà đến đâu rồi?

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đủ để dân tình tạm rời nhịp sống thường ngày và tự thưởng cho mình một chuyến đi. Người chọn vài ngày đổi gió, người tranh thủ bay xa, miễn là có thời gian xách vali lên đường và tận hưởng trọn kỳ nghỉ.

Ngay lúc này - ngày thứ 2 cuối cùng của tháng và cũng là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, mạng xã hội đã bắt đầu ngập ảnh check-in. Đặc biệt, hội gái xinh cũng nhập cuộc rất nhanh. Từ những “phú bà” quen mặt trên mạng xã hội đến hot girl, nàng thơ, vợ cầu thủ,... mỗi người một điểm đến, một kiểu tận hưởng. Người lên rừng ngắm núi, người xuống biển đón nắng, người chỉ cần một căn homestay có view đẹp để tạm “reset” vài ngày.

Không khí nghỉ lễ vì thế cũng được cập nhật liên tục trên mạng xã hội: vali đã lên đường, outfit đã sẵn sàng, còn địa điểm thì chỉ cần đủ đẹp để có một album ảnh mang về.

“Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” Chi Pu tranh thủ xả hơi tại resort sang chảnh. Nữ ca sĩ chọn bộ đồ bơi màu vàng rực, khoe vóc dáng thon gọn. Loạt ảnh được cô chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đúng kiểu một kỳ nghỉ lễ vừa chill vừa có ảnh đẹp mang về.

Phanh Lee lại chọn một mood hoàn toàn khác khi tìm về với rừng núi. Nữ diễn viên cập nhật loạt hình ảnh giữa không gian xanh mướt, núi non trải dài và không khí trong lành. Cô còn hài hước tiết lộ: “Chiều ông (tức là chồng yêu - PV) rủ đi biển nhưng tui từ chối vì tui quá nhớ núi rừng rồi”.

Nguyễn Hương Liên đăng loạt ảnh check-in tại các địa điểm du lịch ấn tượng.

Tuy nhiên cô không tiết lộ cụ thể mình đang ở đâu hay chuyến đi diễn ra vào thời điểm nào, khiến dân mạng chỉ có thể tập trung theo dõi khung cảnh và những khoảnh khắc của cô trong chuyến đi.

Thảo Nhi Lê chọn biển làm điểm đến cho kỳ nghỉ cùng bạn trai. Cặp đôi cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ với các hoạt động khá đơn giản: bơi, ăn BBQ và dành thời gian thư giãn bên nhau.

An Phương và Tô Quang Nam lại tranh thủ kỳ nghỉ để vi vu Nhật Bản. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cả hai đang tận hưởng không khí du lịch, khám phá và đổi gió ở một trong những điểm đến được nhiều người yêu thích.

Yến Xuân - bà xã của thủ môn Đặng Văn Lâm - có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Cô vừa dành thời gian đi chơi cùng con, vừa tự cho mình khoảng nghỉ riêng và đặc biệt không cập nhật mạng xã hội. Yến Xuân chia sẻ đây là những ngày “không mạng xã hội, không công việc, không tin tức”.

Vợ chồng Tố Uyên - Thành Chung chọn một resort ở Khánh Hòa để tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau. Bà xã trung vệ Thành Chung gây chú ý với loạt ảnh khoe nhan sắc sau khi đã là mẹ của hai con. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Tố Uyên vẫn thu hút ánh nhìn nhờ vóc dáng và thần thái ngày càng nổi bật.

Nàng thơ Tây Bắc Karty Chang tiếp tục khiến dân mạng thích thú với lựa chọn nghỉ lễ mang hơi thở núi rừng. Cô đăng ảnh “view triệu đô” rộng với những dãy núi nối tiếp nhau, mây trời trải dài và chỉ để lại một dòng chú thích ngắn gọn: “Thích”. Một chữ nhưng đủ nói lên mood của chuyến đi.

(Tổng hợp)