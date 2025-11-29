Kỷ lục với dòng pháo tự hành CAESAR được thiết lập

.t1 { text-align: justify; }

Thông báo này được đưa ra bởi ông Olivier Bonfils - Giám đốc Công nghiệp và Chuỗi cung ứng tại Tập đoàn KNDS, khi nhấn mạnh những thành tựu này là minh chứng cho năng lực công nghiệp ngày càng tăng và sự hợp tác sâu rộng trên toàn ngành quốc phòng của Pháp.

Ông Bonfils cho biết các cột mốc này phản ánh sức mạnh của chương trình và những đối tác tham gia: “Hai cột mốc này minh họa cho cam kết chung của chúng tôi và sức mạnh hợp tác của KNDS với Arquus cũng như tất cả các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng Pháp”.

Đại diện Tập đoàn KNDS nhấn mạnh việc giới thiệu “cấu hình chung” thống nhất đối với hệ thống CAESAR, cho phép sản xuất nhanh hơn, đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng.

Ông Bonfils nói thêm: “Cấu hình chung hiện là một lợi thế lớn: nó giúp tăng tốc độ sản xuất, tăng cường sự linh hoạt và cho phép chúng tôi chế tạo ngay cả khi chưa biết khách hàng cuối cùng là ai”.

Sự chuyển dịch công nghiệp như vậy cho phép KNDS duy trì nhịp độ sản xuất cao trong khi rút ngắn thời gian giao hàng - một cách tiếp cận ngày càng quan trọng khi Pháp và các đối tác châu Âu đáp ứng nhu cầu toàn cầu về hệ thống pháo 155 mm hiện đại.

Ông Bonfils cho biết thêm rằng KNDS coi triết lý sản xuất này là một ví dụ cho vị thế công nghiệp tương lai của châu Âu: “Cách tiếp cận nói trên là tương lai công nghiệp của chúng tôi, đồng thời là một mô hình truyền cảm hứng để xây dựng nền quốc phòng châu Âu tích hợp và phản ứng nhanh hơn”.

CAESAR vẫn là một trong những hệ thống pháo binh được yêu cầu nhiều nhất ở châu Âu, nhờ hiệu suất chiến đấu tuyệt vời, tính cơ động cao và chi phí vòng đời thấp hơn so với các hệ thống bánh xích.

Ông Bonfils kết thúc bài phát biểu bằng lời tri ân dành cho đội ngũ nhân viên KNDS và các đối tác công nghiệp: “Xin chân thành cảm ơn tất cả vì sự năng động và tính chuyên nghiệp của họ. Chúng tôi tự hào về những gì đã đạt được, và hơn thế nữa là những gì chúng ta đang cùng nhau xây dựng.”

Hiện nay pháo tự hành CAESAR đang phục vụ trong quân đội của hơn chục quốc gia trên thế giới, bao gồm Pháp, Ukraine, Đan Mạch, Litva, Maroc, Thái Lan...