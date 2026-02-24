Kỷ lục Vinhomes: Khởi công và ra mắt 13 dự án quy mô hơn 20.000 ha chỉ trong 1 năm, lọt top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương của TIME

Trong bối cảnh châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm tăng trưởng năng động của kinh tế toàn cầu, tạp chí TIME danh tiếng (Mỹ) đã công bố bảng xếp hạng “Asia-Pacific's Best Companies of 2026” – Top 500 doanh nghiệp tốt nhất khu vực. Vinhomes – thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam – tự hào góp mặt ở vị trí 352 với điểm số 80,69, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực tạo lập nguồn lực và hạ tầng đô thị.

Bảng xếp hạng này được thực hiện bởi TIME phối hợp với Statista, dựa trên các tiêu chí khắt khe: hiệu suất tài chính, mức độ minh bạch ESG (môi trường, xã hội, quản trị), và sự hài lòng của nhân viên. Việc Vinhomes được vinh danh không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho năng lực phát triển đô thị đồng bộ, quy mô lớn của doanh nghiệp Việt trên bản đồ khu vực.

Vinhomes hiện là một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa và vị thế dẫn đầu ngành bất động sản Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng ổn định và khả năng duy trì biên lợi nhuận cao ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động. Thành tích này phản ánh sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Vinhomes, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh năng lực phát triển đô thị Việt Nam trên trường quốc tế.

Đằng sau danh hiệu – những siêu đại dự án tỷ đô định hình tương lai

Thành công của Vinhomes không chỉ thể hiện qua các chỉ số tài chính mà còn được khẳng định bởi chiến lược phát triển dài hạn với hàng loạt siêu đại dự án quy mô lớn. Hiện nay, Vinhomes đang vận hành hơn 30 khu đô thị trên toàn quốc.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu năm bứt phá khi doanh nghiệp khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha. Trong đó, hàng loạt siêu dự án lớn được khởi công và mở bán cùng năm, tạo nền tảng vững chắc cho nguồn doanh thu đột phá trong các năm tới.

Đầu tiên phải kể đến Khu đô thị thể thao Olympic (phía Nam Hà Nội) với quy mô hơn 9.000 ha (lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay), tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Điểm nổi bật là tâm điểm sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới (vượt sân Narendra Modi Stadium của Ấn Độ).

Khu đô thị thể thao Olympic (phía Nam Hà Nội) kết hợp trung tâm thể thao, sự kiện quốc tế, đô thị TOD thông minh, dân số dự kiến trên 1,1 triệu người.

Tâm điểm của khu đô thị là sân vận động Trống Đồng, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi.

Tiếp đến là dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM). Đây là siêu đô thị sinh thái lấn biển quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD. Điểm nổi bật là đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam (môi trường – xã hội – quản trị – tái sinh – thích ứng biến đổi khí hậu).

Dự án tích hợp nghỉ dưỡng, giải trí, bảo tồn rừng ngập mặn UNESCO, mật độ xây dựng chỉ 30% nhường chỗ cho mảng xanh và mặt nước, dự kiến đón 40 triệu lượt khách du lịch/năm.

Vinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình ESG++, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu thu hút 40 triệu khách mỗi năm cho Cần Giờ.

Một trong những dự án có quy mô lớn nhất lịch sử Vinhomes là Hạ Long Xanh (Quảng Ninh). Đây là dự án Khu đô thị phức hợp quy mô hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vingroup với khoảng 18 tỷ USD (hơn 456.600 tỷ đồng).

Điểm nổi bật là kết nối trực tiếp vịnh Hạ Long – di sản thế giới – với hạ tầng giao thông hiện đại (cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao), hướng tới trung tâm đô thị – du lịch quốc tế, kết hợp nghỉ dưỡng, thương mại và sinh thái.

Đại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ là dự án có quy mô phức hợp lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Tại miền Trung, Dự án nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Làng Vân (Đà Nẵng) với quy mô hơn 512 ha (kết hợp đất liền và mặt nước vịnh, tổng khoảng 1.000 ha), vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng (1,5 tỷ USD).

Dự án là mô hình hài hòa thiên nhiên và đô thị, vị trí chân đèo Hải Vân độc đáo với "vịnh trong vịnh", tập trung biệt thự biển, shophouse, căn hộ hạng sang và tiện ích giải trí – nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân ở Đà Nẵng.

Một dự án có quy mô lớn khác của Vinhomes là Dự án Cam Ranh (Khánh Hòa) là khu đô thị ven vịnh quy mô hơn 1.250 ha, tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng (khoảng 3,2 tỷ USD).

Điểm nổi bật là phát triển sinh thái ven biển, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, cung cấp hơn 10.000 biệt thự, 8.400 nhà liền kề và gần 20.000 căn hộ xã hội, phục vụ khoảng 230.000 cư dân, đồng bộ hạ tầng đô thị hiện đại.

Dự án Cam Ranh (Khánh Hòa) là khu đô thị ven vịnh quy mô hơn 1.250 ha.

Ngoài đại dự án này, hiện Vinhomes đang triển khai xây dựng, mở bán nhiều dự án lớn dọc từ Bắc vào Nam. Các dự án này không chỉ khẳng định nội lực mạnh mẽ của Vinhomes mà còn thể hiện tư duy phát triển bền vững, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng tầm thị trường bất động sản Việt Nam trên bản đồ châu Á – Thái Bình Dương.

Danh hiệu từ TIME là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Vinhomes. Với các siêu đại đô thị đang triển khai, Vinhomes không chỉ là nhà phát triển bất động sản hàng đầu mà còn là biểu tượng cho tương lai đô thị bền vững của Việt Nam.