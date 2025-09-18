Kỷ lục chưa từng có về giải phóng mặt bằng dự án sân bay của Bộ Công an

Theo lãnh đạo UBND xã Gia Bình, xã Gia Bình giải phóng mặt bằng hơn 800 ha đất cho dự án sân bay Gia Bình, với 15 thôn bị ảnh hưởng. Đặc biệt, có khoảng 2.400 hộ dân đồng ý di dời nhà cửa và hàng nghìn ngôi mộ để phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án. Bà con mong muốn nơi ở mới bằng hoặc hơn nơi ở cũ và được đền bù thỏa đáng.

Người dân làm thủ tục kê khai ruộng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu cho biết, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về hạ tầng giao thông, kết nối các vùng kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh.

Dự án này cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh về thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã phát động phong trào thi đua 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Ông Gấu cho biết thêm, có thời điểm, chỉ sau 4 ngày tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, địa phương đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng hơn 100 ha, trở thành kỷ lục chưa từng có về thực hiện các dự án thu hồi đất tại tỉnh Bắc Ninh.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 1.960 ha, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sẽ được nâng lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.