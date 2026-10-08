Kỷ lục chưa từng có tại một công ty công nghệ: Samsung đạt lợi nhuận 80,2 tỷ USD chỉ trong một quý

Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp Samsung lập kỷ lục lợi nhuận hoạt động, khi đầu tư vào hạ tầng AI tăng mạnh, kéo theo nhu cầu và giá chip nhớ tăng cao.

Ngày hôm nay, Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3/2026, với lợi nhuận hoạt động ước đạt 107,4 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 80,2 tỷ USD. Mức lợi nhuận này tăng 782% so với cùng kỳ năm ngoái, tức cao gấp gần 9 lần.

Đây là mức lợi nhuận hoạt động theo quý cao nhất từng được ghi nhận ở một doanh nghiệp công nghệ. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp Samsung lập kỷ lục lợi nhuận hoạt động, khi đầu tư vào hạ tầng AI tăng mạnh, kéo theo nhu cầu và giá chip nhớ tăng cao.

Doanh thu quý 3 của Samsung ước đạt 195 nghìn tỷ won, tăng gần 127% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động quý 3 đều vượt các kỷ lục vừa thiết lập trong quý 2, lần lượt là 171,5 nghìn tỷ won và 89,5 nghìn tỷ won.

Dù đạt kỷ lục, lợi nhuận quý 3 của Samsung vẫn thấp hơn một số dự báo trên thị trường. Con số 107,4 nghìn tỷ won nhỉnh hơn mức dự báo 106,1 nghìn tỷ won của LSEG SmartEstimate nhưng thấp hơn khoảng 1% so với mức dự báo trung bình 108,7 nghìn tỷ won trong một khảo sát khác.

"Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng. Điều đó cho thấy nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào các cổ phiếu hưởng lợi từ AI", ông Josh Gilbert, nhà phân tích trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại nền tảng đầu tư eToro, nhận định với hãng tin CNBC.

Samsung dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ, bao gồm kết quả của từng mảng kinh doanh, vào ngày 29/10.

Thời gian qua, mảng chip nhớ là động lực chính giúp lợi nhuận của Samsung tăng mạnh. Các doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu đang chạy đua bảo đảm nguồn cung chip cho máy chủ AI, mang lại lợi ích lớn cho Samsung cùng các đối thủ SK Hynix và Micron.

Nguồn cung chip nhớ DRAM thông thường và chip lưu trữ NAND khan hiếm, trong khi nhu cầu bộ nhớ băng thông cao (HBM) tiếp tục tăng, đã đẩy giá chip lên cao. HBM được sử dụng cùng các bộ xử lý AI của Nvidia và những nhà sản xuất khác, giúp các hệ thống này xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research đã nâng dự báo mức tăng giá DRAM trong quý 3 lên 10-20% so với quý trước, từ mức 5-10% đưa ra trước đó. Theo công ty, khách mua đang đẩy sớm thời điểm đặt hàng, còn các nhà cung cấp có vị thế thuận lợi hơn để tăng giá.

Làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI đã giúp mảng bán dẫn của Samsung phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn thua lỗ do nhu cầu sụt giảm cách đây vài năm. Hiện nay, các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ lượng lớn DRAM tiên tiến. Samsung cũng dần thu hẹp khoảng cách với SK Hynix trong mảng HBM.

Đà tăng trưởng của ngành còn thể hiện trong số liệu thương mại của Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu bán dẫn tháng 9 của nước này cao gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích dự báo mảng chip của Samsung có thể đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 110 nghìn tỷ won trong quý 3. Trong khi đó, mảng điện tử tiêu dùng có thể thua lỗ, khiến lợi nhuận chung của công ty thấp hơn lợi nhuận riêng của mảng chip.

Samsung và Micron dự báo tình trạng thiếu chip nhớ có thể kéo dài sang năm 2028. Các nhà phân tích cho rằng nguồn cung có thể càng khó theo kịp nhu cầu trong năm 2027, khi các ứng dụng AI sử dụng ngày càng nhiều chip nhớ trong tổng sản lượng toàn cầu.

Ngày 7/10, hãng chip Mỹ Micron, một nhà cung cấp HBM quan trọng cho Nvidia, cảnh báo tình trạng thiếu chip nhớ trong hai năm 2027 và 2028 có thể nghiêm trọng hơn năm nay. Nhận định này được đưa ra sau khi công ty công bố dự báo doanh thu quý vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Khách mua chip nhớ cũng đang ký các thỏa thuận cung ứng kéo dài nhiều năm. Ông Gilbert cho rằng những hợp đồng này giúp Samsung dự báo nhu cầu rõ hơn, qua đó giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ thị trường bước vào một đợt suy giảm mới.

Samsung và SK Hynix đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp AI nhằm thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm của mình. Vào tháng trước, Samsung công bố hợp tác chiến lược với công ty khởi nghiệp Mistral AI của Pháp, trong đó có kế hoạch ứng dụng các mô hình AI của đối tác này vào hoạt động sản xuất bán dẫn.

NHỮNG THÁCH THỨC

Giá chip nhớ tăng mang lại lợi nhuận lớn cho mảng bán dẫn, nhưng đồng thời làm tăng chi phí sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng của Samsung. Vì vậy, các mảng kinh doanh này đang chịu sức ép lên biên lợi nhuận.

Đồng won mạnh lên cũng có thể làm giảm một phần lợi ích từ giá chip tăng. Khi quy đổi sang won, doanh thu bằng USD từ các thị trường nước ngoài của công ty sẽ có giá trị thấp hơn.

Trong khi đó, mảng gia công chip - sản xuất chip theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp khác - được dự báo tiếp tục thua lỗ do chi phí cố định lớn và tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy còn thấp.

Các nhà phân tích dự báo tỷ lệ sử dụng công suất tại các nhà máy gia công chip của Samsung sẽ tăng trong vài quý tới, nhờ nhu cầu đối với các công nghệ sản xuất chip tiên tiến. Tập đoàn đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với công ty TSMC của Đài Loan, doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về sản xuất chip theo đơn đặt hàng của các công ty khác.

Ngày 7/10, bà Lisa Su, CEO hãng chip AMD của Mỹ, cho biết công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với Samsung trong cả lĩnh vực chip nhớ và gia công chip. Những cơ hội hợp tác này có thể hỗ trợ Samsung mở rộng hoạt động gia công chip.

Dù liên tiếp công bố lợi nhuận kỷ lục, giá cổ phiếu Samsung hiện vẫn thấp hơn khoảng 25% so với mức đỉnh hồi tháng 6. Nhà đầu tư vẫn thận trọng về khả năng duy trì mức lợi nhuận cao trong một ngành thường trải qua những giai đoạn tăng trưởng bùng nổ rồi suy giảm.

Trong dài hạn, Samsung và các nhà sản xuất chip nhớ khác còn đối mặt với cạnh tranh từ Trung Quốc. Trước mắt, các doanh nghiệp chip nhớ Trung Quốc được dự báo vẫn chủ yếu phục vụ khách hàng trong nước, gồm các nhà phát triển chip AI và nhà sản xuất máy tính, điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, nguy cơ Mỹ áp thuế quan đối với chip bán dẫn cũng khiến triển vọng kinh doanh của ngành khó dự đoán hơn, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các nhà sản xuất chip mở rộng sản xuất tại Mỹ.