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Kỷ luật buộc thôi việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Anh Văn
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Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định 1722 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Hoàng Trung bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 276-QĐNS/TW ngày 31/7/2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

- Ảnh 1.

Ông Hoàng Trung. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Trước đó, ngày 28/7/2026, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Hoàng Trung cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoàng Trung.

Ông Hoàng Trung đã bị khởi tố, bắt giam đề điều tra về tội Nhận hối lộ.

Theo công bố của cơ quan chức năng, ông Hoàng Trung cùng các bị can khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành “giấy phép con” để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

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Kỷ luật buộc thôi việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung - Ảnh 2.Quy định mới từ hôm nay, có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng với các hành vi sau

Đối với hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép, tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng .

Tags

hoàng trung

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ban Bí thư

ủy ban kiểm tra Trung ương

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