Kỳ lạ vườn cây "không có ngày nghỉ" ở TP HCM: Lão nông chỉ cần chạm màn hình mang về doanh thu 2 tỷ đồng/năm

Ở xã Bình Hưng (thuộc TP.HCM), một khu vườn lan rộng gần 3.000 m² đang trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị — vừa tạo việc làm, vừa mang về doanh thu lên tới gần 2 tỷ đồng mỗi năm.



Hơn 40.000 chậu lan khoe sắc quanh năm

Thông tin trên báo Dân Việt, tại khu vườn của ông Nguyễn Văn Thảo, hơn 40.000 chậu lan Dendro đủ chủng loại và màu sắc được trồng theo quy trình bài bản, luôn duy trì sản lượng quanh năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.



Điểm thu hút nhất chính là cách tiếp cận hiện đại mà ông áp dụng: thay vì chăm sóc thủ công, tất cả hệ thống tưới và phun sương đều được kết nối với điện thoại thông minh, cho phép ông điều khiển chỉ bằng một cú chạm, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả chăm sóc.



Chọn giống kỹ, làm đều đặn

Ông Thảo bắt đầu hành trình trồng lan bằng việc chọn giống nhập khẩu từ Thái Lan, nơi được xem là “thủ phủ” hoa lan của khu vực. Nhờ giống chất lượng cao, cây có sức sống tốt, hoa nở đẹp và bền, tạo lợi thế lớn khi bán ra thị trường.



Ông cũng áp dụng phương pháp canh tác “cuốn chiếu”, tức là ngay sau khi thu hoạch một đợt, ông lập tức trồng tiếp để giữ vườn luôn có sản phẩm chào bán quanh năm.



Mô hình nổi bật của nông nghiệp đô thị

Không chỉ là nguồn thu nhập ổn định, khu vườn lan còn thu hút nhiều nông dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Theo Hội Nông dân địa phương, mô hình này là minh chứng cho thấy người nông dân hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế bền vững ngay tại TP.HCM.

