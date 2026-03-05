Một tài sản của bà Trương Mỹ Lan giảm giá hơn 3 tỷ nhưng không ai mua, vừa tiếp tục giảm mạnh

Sau nhiều lần đấu giá không thành công, du thuyền The Reverie Saigon thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan – cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – tiếp tục bị hạ giá khởi điểm. Mức giá mới nhất được cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM công bố chỉ còn 46,8 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá khởi điểm ban đầu hơn 52 tỷ đồng khi tài sản này lần đầu được đưa ra đấu giá hồi đầu năm 2026.

Theo thông tin từ cơ quan thi hành án và các bản tin liên quan, du thuyền này đã trải qua ba mức giá khởi điểm khác nhau sau các phiên đấu giá bất thành.

Lần đấu giá đầu tiên (5/1/2026): Giá khởi điểm được đưa ra khoảng 52,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 triệu USD). Tuy nhiên, phiên đấu giá không có người đăng ký tham gia.

Lần đấu giá thứ hai: Sau khi phiên đầu thất bại, cơ quan thi hành án quyết định giảm giá 6%, đưa mức khởi điểm xuống còn khoảng 49,2 tỷ đồng. Như vậy, mức giảm so với ban đầu là khoảng 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên đấu giá này tiếp tục không có người mua.

Lần đấu giá thứ ba: Sau khi phiên thứ hai bất thành, giá tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 5% so với mức trước đó, còn 46,8 tỷ đồng. Như vậy, lần giảm thứ ba tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng.

Tổng cộng, từ mức khởi điểm ban đầu 52,4 tỷ đồng, giá du thuyền hiện đã giảm xuống 46,8 tỷ đồng, tức giảm khoảng 5,6 tỷ đồng sau ba lần đấu giá liên tiếp.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, khi tài sản đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia hoặc không bán được, chấp hành viên có quyền quyết định giảm giá để tiếp tục tổ chức đấu giá, nhưng mỗi lần giảm không được vượt quá 10% giá khởi điểm của lần trước đó.

Du thuyền The Reverie Saigon được đóng tại Pháp năm 2018 và hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (Đồng Nai). Đây là một trong nhiều tài sản bị kê biên trong quá trình thi hành bản án liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát.

Ngoài du thuyền này, hai chiếc tàu khác của bà Trương Mỹ Lan – THALIA và ELECTRA, sản xuất tại Ba Lan năm 2017 – cũng được đưa ra đấu giá nhiều lần. Giá khởi điểm của mỗi chiếc tàu đã được điều chỉnh từ 5,16 tỷ đồng xuống 4,8 tỷ đồng, và sau đó tiếp tục giảm còn 4,6 tỷ đồng trong các đợt đấu giá tiếp theo.