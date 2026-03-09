Chiều 9-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; đại diện lãnh đạo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ...

Tại Phiên họp thứ 55 (chiều ngày 2-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 32 nội dung tại Kỳ họp thứ Nhất

Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất sẽ khai mạc vào sáng ngày 6-4, dự kiến bế mạc ngày 25-4 và chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Hiện nay, mặc dù các cơ quan đang tập trung triển khai rất nhiều công tác quan trọng, nhất là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngay cuối tuần này, nhưng các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan liên quan đều rất chủ động, phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Qua trao đổi, rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các tài liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp, đặc biệt là các tài liệu phải kịp thời và nâng cao chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quốc dân, đồng bào, với các công việc của đất nước, của Quốc hội và Chính phủ.

Cho biết tình hình thế giới hiện đang diễn biến hết sức nhanh chóng và khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh, Thường trực Chính phủ họp liên tục để giải quyết các vấn đề vướng mắc, các vấn đề phát sinh.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thời gian qua đã phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Tạo khí thế quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định các vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, khác với thông lệ, ngay tại Kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết rất quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

"Trong bối cảnh như vậy, chúng ta phải thực sự nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tổ chức thành công Kỳ họp, tạo khí thế quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương; tiếp tục tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn về thể chế, giải quyết những vướng mắc, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đối với công tác tổ chức, nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai ngay các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ khi có các văn bản kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và gửi hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội

Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật Chính phủ khẳng định sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, gửi đến cơ quan của Quốc hội chậm nhất là ngày 12-3 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại đợt 2 của Phiên họp tháng 3-2026; bảo đảm thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 22-3-2026 theo quy định.

Đối với những nội dung trước đây chưa có trong Chương trình lập pháp hoặc chưa có trong dự kiến nhưng nay cần bổ sung trình Quốc hội ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời hạn gửi tài liệu chậm nhất là ngày 11-4 (ngày cuối cùng đợt 1 của Kỳ họp thứ Nhất) phải có hồ sơ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý vấn đề bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội. Đối với các dự án, dự thảo còn có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thảo luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhất, mặc dù quyền quyết định cuối cùng là của đại biểu Quốc hội nhưng cần bảo đảm việc chuẩn bị đạt chất lượng tốt nhất và sự đồng thuận cao nhất.

"Tinh thần chung là những nội dung nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng thì mới đưa vào dự kiến Chương trình Kỳ họp" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, nhất là công tác thông tin tuyên truyền trong Nhân dân về ý nghĩa cuộc bầu cử để cử tri tham gia bầu cử đông đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo yêu cầu.



