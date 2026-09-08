'Kỳ án' tại quốc gia đỉnh cao công nghệ: 2 xe Mercedes vi phạm trên cao tốc, một tài xế 2 lần trắng án

Khoảng cách với xe liền trước trong 2 vụ việc này chỉ vào khoảng 8 m đến 12 m, nhưng tiến trình tố tụng của chúng lại rất khác nhau.

Điểm chung là cuối cùng cả 2 tài xế đều phải nhận án phạt tương ứng, do vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

"Phanh của tôi rất xịn" - vẫn lãnh án

Sáng 7/8/2013, một chiếc Mercedes-Benz E 320 chạy trên cao tốc A3 của Thụy Sĩ, hướng về Chur. Phía trước là một chiếc xe tải.

Tốc độ của chiếc Mercedes trên 80 km/h, có lúc chỉ cách xe tải không quá 12 m - tương đương chỉ khoảng 0,54 giây.

Video của cảnh sát bang Zurich ghi lại chiếc Mercedes nhiều lần bám sát đuôi xe tải trên những quãng đường dài 250 m, rồi 400 m (ước tính: tương đương khoảng 11-18 giây).

Tất nhiên, tài xế xe Mercedes đã vi phạm quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc, nhưng vụ việc lại phải qua vài lần xét xử, do tài xế Mercedes kháng cáo mức phạt.

Tại tòa, người lái Mercedes lập luận rằng xe của mình rất xịn, nhờ vậy có khả năng phanh tốt hơn chiếc xe tải phía trước. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lý do này.

Theo kết luận tại tòa, khi chạy sau một xe tải lớn, tầm nhìn của tài xế về phía trước bị hạn chế. Trong khi đó, khoảng cách 0,54 giây thậm chí có thể ngắn hơn thời gian phản ứng thông thường nếu xe tải phía trước phanh mạnh.

Việc đo khoảng cách được thực hiện thường xuyên trên các đường cao tốc. Nguồn: © Shutterstock/Elenamiv

Người này bị phạt 3.000 franc (mức này tương đương khoảng 96 triệu VNĐ theo tỉ giá hiện tại), tước bằng lái xe 14 tháng.

Tài xế tiếp tục kháng cáo về thời hạn tước bằng. Tuy vậy, tháng 4/2018, Tòa án Liên bang tiếp tục bác khiếu kiện. Thời hạn tước giấy phép lái xe 14 tháng không thay đổi.

Hai lần trắng án - cuối cùng phải nhận phạt

Một vụ khác, cũng tại Thụy Sĩ, nhưng có tiến trình tố tụng ngược với vụ việc trên. Tài xế này vi phạm luật giao thông, hai lần được tuyên trắng án, nhưng lần thứ ba đã phải nhận trách nhiệm.

Cụ thể, ngày 14/3/2021, trên cao tốc A1 hướng về Bern, một người đàn ông lái Mercedes chạy với vận tốc ít nhất 90 km/h nhưng chỉ cách xe phía trước khoảng 8 m.

Khoảng cách 8 m ở tốc độ đó tương đương khoảng 0,32 giây. Và việc bám đuôi này được duy trì trên quãng đường 220 m (tương đương ước tính khoảng 8,8 giây).

Khi xem video và các bằng chứng khác, Tòa án quận Aarau tuyên người lái xe này trắng án. Công tố viên kháng cáo.

Phiên xét xử lần hai vào tháng 3/2024, Tòa cấp tối cao bang Aargau vẫn tuyên trắng án.

Công tố tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang.

Lần này, vào tháng 11/2024, kết quả đảo chiều: Tòa án Liên bang chấp nhận kháng cáo, hủy phán quyết trắng án và trả hồ sơ về Tòa cấp cao Aargau để xét xử lại.

Ngày 9/2/2026, vụ án được xử lại. Đoạn video trên cao tốc một lần nữa được xem xét. Tòa nhận định khoảng cách ngắn không chỉ xuất hiện trong một tình huống thoáng qua mà được duy trì trên cả đoạn đường.

Lần này, người lái Mercedes bị tuyên phạt: nộp ngay 456 franc (tương đương khoảng 15 triệu VNĐ theo tỉ giá hiện tại), "treo" tiền phạt 1.800 franc trong 4 năm, đồng thời trả 3.000 franc án phí cho quá trình xét xử phúc thẩm trước đó.

Ảnh minh họa về sự "nguy hiểm và tốn kém" khi vi phạm quy định khoảng cách trên cao tốc tại Đức. Nguồn: ADAC/Klein

Công nghệ ghi hình và một vụ án hi hữu ở Đức

Ngoài sự rõ ràng của các điều luật về an toàn giao thông và phán quyết minh bạch của tòa án, điểm chung nữa của hai vụ án trên là công nghệ để kiểm soát vận tốc và khoảng cách lái xe đều là căn cứ mấu chốt để đưa ra phán quyết.

Điều này đòi hỏi bản thân chính các công nghệ cũng phải đủ chuẩn mực để có thể "đứng vững" trước tòa. Từ đây, nảy sinh một vụ án hi hữu tại Đức, một "thiên đường công nghệ" khác của châu Âu.

Đó là trường hợp của VAMA (Videoabstandsmessanlage), một hệ thống video được cảnh sát bang Bayern dùng để đo khoảng cách trên cao tốc từ trên cầu vượt.

Trong vụ án được Tòa Thượng thẩm khu vực Bamberg (bang Bayern) xem xét ngày 18/12/2007, một tài xế chạy 117 km/h chỉ giữ khoảng cách 14,40 m với xe phía trước, bị phạt 100 euro và cấm lái xe 1 tháng. Anh ta kháng cáo về sự sai số của thiết bị đo.

Phép đo của cảnh sát dùng một camera SANYO CCD ghép với bộ tạo ký tự (thiết bị chèn dấu thời gian lên khung hình) loại CG-P 50 E của JVC/Video Service Piller. Trong khi đó, giấy chứng nhận phê chuẩn mẫu do Viện Vật lý - Kỹ thuật Liên bang Đức (PTB) cấp cho bộ tạo ký tự này từ năm 1988 lại quy định: nó chỉ được dùng kèm camera của chính hãng JVC. Cảnh sát Bayern thì dùng camera của Panasonic, SANYO và Sony.

Tòa kết luận: với cấu hình lệch chuẩn như vậy, các phép đo mà cảnh sát Bayern thực hiện trước ngày 5/7/2007 không thể được coi là "phương pháp đo tiêu chuẩn" - tức là không được hưởng các giả định thuận lợi vốn dành cho một hệ thống đã kiểm định và dùng đúng cấu hình phê chuẩn. Tòa yêu cầu từ đó trở đi, cấp sơ thẩm không được chỉ ghi vào bản án tên phương pháp đo và con số kết quả, mà phải nêu rõ đơn vị cảnh sát nào đo và số hiệu thiết bị nào đã dùng.

Dù vậy, án phạt dành cho tài xế vẫn giữ nguyên, bởi Cơ quan kiểm định München-Traunstein đã rà lại toàn bộ 27 bộ tạo ký tự được sử dụng trên khắp Bayern, và tất cả đều nằm trong giới hạn sai số cho phép. Con số đo được khẳng định là đáng tin.

Tòa Thượng thẩm Bamberg nhận định việc kiểm tra bản án sơ thẩm "không phát hiện sai sót pháp lý nào gây bất lợi cho người bị xử phạt", do đó bác kháng cáo của tài xế và giữ nguyên toàn bộ án phạt 100 euro cùng lệnh cấm lái xe một tháng.



