Kupyansk: Tin rất xấu với Nga, 8 binh sĩ chống đỡ 3000 tay súng - Rộ tin Tổng tham mưu trưởng Nga bị sa thải

"Đòn đánh không lường trước"

Đài TST (Nga) tối 26/12 đăng bài viết cho hay, tình hình Kupyansk đang rất xấu với Nga.

"Một đòn đánh của Ukraine đã quyết định cục diện Kupyansk. Thời điểm của những quyết định khó khăn đang đến" – TST viết.

Theo đó, lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã mở cuộc tiến công Kupyansk với lực lượng lớn. Các phóng viên chiến trường cho biết tình thế của cụm quân Nga trong thành phố đang hết sức khó khăn.

Nguồn tin của TST cho biết thêm rằng, Ukraine đã ra một đòn đánh mà Nga "không lường trước".

"Thành phố rõ ràng không còn thuộc về chúng ta" – Nguồn tin cho hay.

Tình hình tại Kupyansk đang rất bất lợi cho Nga. Ảnh: TST

Theo nguồn tin này, tuyến tiếp tế dự bị duy nhất tương đối an toàn cho cụm quân Nga tại Kupyansk là một đường ống, nơi binh sĩ di chuyển bên trong. Ukraine đã sử dụng UAV hạng nặng thả xuống đó tổng cộng khoảng 3 tấn thuốc nổ. Phía Nga không tính tới kịch bản này.

Tuyến đường chủ yếu để luân chuyển an toàn lực lượng đã bị loại bỏ. Phần còn lại của địa hình là trống trải, và quân đội Nga không có khả năng đưa thêm người vào khu vực.

Trong khi đó, các kênh tin tức Telegram quân sự đưa ra những thông tin khác nhau. Theo kênh "Two Majors", hậu cần của Nga trên hướng Kupyansk hiện ở mức tệ nhất có thể. Việc tiếp tế phải thực hiện qua sông bằng UAV, với khối lượng rất hạn chế.

Theo các tác giả kênh này, việc Nga tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát Kupyansk là quá sớm.

Theo kênh "Rosich", Ukraine đang có ưu thế về quân số trên hướng Kupyansk và tiến hành các đợt tấn công theo từng giai đoạn. Lực lượng Nga giữ những tuyến phòng ngự rời rạc, với đội hình nhìn chung không thay đổi.

8 binh sĩ bị thương cầm chân tới 3.000 tay súng

Cùng đề cập tới tình hình Kupyansk, kênh tin tức NgP raZVedka cho biết, tại một số khu vực, lực lượng Nga tiếp tục giữ vị trí dù chịu sức ép lớn.

Nguồn này nêu ví dụ một nhóm 8 binh sĩ bị thương nhưng vẫn giữ điểm tựa trong nhiều giờ, ngăn chặn các đợt tiến công của bộ binh Ukraine có xe bọc thép yểm trợ.

Tuy nhiên, tức NgP raZVedka nhấn mạnh rằng, đây chỉ là những trường hợp cục bộ, không làm thay đổi cục diện tổng thể.

"Ở cấp độ chiến thuật, các nhóm nhỏ có thể làm chậm đà tiến công, nhưng không thể ngăn được sức ép từ các đơn vị quy mô lớn hơn khi đối phương (Ukraine) có ưu thế quân số rõ rệt" - NgP raZVedka nhận định.

Theo nguồn này, trong điều kiện tương quan lực lượng bất lợi, việc giữ vững toàn bộ khu vực là không thực tế, bất chấp nỗ lực của các đơn vị tại chỗ.

Giao tranh diễn ra ác liệt

Đánh giá trên cũng cho rằng các diễn biến tại Kupyansk phản ánh hạn chế mang tính hệ thống, bao gồm việc phân bổ lực lượng và khả năng duy trì hậu cần trong đô thị bị chia cắt bởi địa hình và hỏa lực đối phương.

NgP raZVedka cho rằng đây là những yếu tố mang tính quyết định, khó có thể bù đắp bằng các hành động chiến thuật đơn lẻ.

Tổng hợp các dữ liệu hiện có, nguồn này kết luận rằng tình hình tại Kupyansk vẫn rất căng thẳng, giao tranh tiếp tục diễn ra và chưa thể xác định chắc chắn bên nào kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Tuy nhiên, ưu thế quân số hiện tại đang nghiêng về phía Ukraine, khiến lực lượng Nga buộc phải đánh giá lại khả năng giữ trận địa trong ngắn hạn.

Rộ tin Tổng tham mưu trưởng Nga có thể bị miễn nhiệm

Trong bối cảnh tình hình Kupyansk xấu đi, tại Nga và Ukraine xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan tới khả năng Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, có thể bị miễn nhiệm.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía Moscow về thông tin này.

Các đồn đoán chủ yếu xuất phát từ một số kênh Telegram và bình luận cá nhân trên mạng xã hội, trong đó các diễn biến khó khăn tại Kupyansk được liên hệ với những chỉ trích nhằm vào hệ thống chỉ huy quân đội Nga.

Một số ý kiến cho rằng những báo cáo chiến trường thiếu chính xác trong giai đoạn trước có thể đã ảnh hưởng tới việc phân bổ lực lượng, tạo điều kiện để phía Ukraine mở rộng các hoạt động phản công cục bộ tại khu vực này.

Tuy nhiên, nhiều phóng viên chiến trường Nga lưu ý rằng việc quân đội Ukraine tổ chức các đợt phản công tại những hướng then chốt là diễn biến mang tính quy luật của xung đột vũ trang, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Liệu Nga có thể giành lại lợi thế? Ảnh: TST

Theo các nguồn này, không thể quy trách nhiệm trực tiếp cho cá nhân Tổng tham mưu trưởng, khi các quyết định tác chiến được hình thành trên cơ sở đánh giá tập thể và chịu ảnh hưởng của nhiều cấp chỉ huy khác nhau.

Đáng chú ý, truyền thông Ukraine và một số nguồn nước ngoài đang tích cực khai thác chủ đề này, nhấn mạnh khả năng xuất hiện "khủng hoảng chỉ huy" trong quân đội Nga.

Theo các nhà quan sát tại Moscow, cách tiếp cận này mang đậm yếu tố chiến tranh thông tin, nhằm tác động tới dư luận và làm gia tăng tranh luận trong không gian truyền thông Nga, hơn là phản ánh những quyết định thực tế trong bộ máy lãnh đạo quân sự.

Ở chiều ngược lại, các nguồn thân cận với giới quân sự Nga cho rằng việc thay đổi Tổng tham mưu trưởng trong giai đoạn chiến sự đang diễn ra với cường độ cao là kịch bản khó xảy ra, bởi điều này có thể ảnh hưởng tới tính liên tục trong chỉ huy – điều hành ở cấp chiến lược.

Theo các đánh giá trên, tình hình tại Kupyansk cần được xem xét trong bối cảnh tổng thể của toàn tuyến mặt trận, thay vì tách rời và phóng đại riêng một hướng tác chiến.

Tổng hợp các dữ liệu hiện có cho thấy, thông tin về khả năng sa thải Tổng tham mưu trưởng Nga hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán, chưa có cơ sở xác thực. Các diễn biến quanh Kupyansk đang tiếp tục được theo dõi, song chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu Nga.