Kupyansk đã bị bỏ rơi

Một nhóm quân Ukraine trong công sự tại Kupyansk.

Tuyên bố được ông Vitaly Ganchev đưa ra hôm 13 tháng 9 khi nói về tình hình chiến sự tại khu vực Kharkov: "Lực lượng xung kích của chúng tôi đã trực tiếp vào thành phố, mọi người đều có thể nghe thấy những phát súng của quân Nga khi họ gần như đã ở trung tâm Kupyansk.

Điều này cho thấy các đơn vị quân của Ukraine đã gần như rời khỏi thành phố, họ chỉ còn lại ở một số vị trí kiên cố, được bảo vệ nghiêm ngặt. Và từ các vị trí này, họ cũng đang cố gắng rút lui một cách an toàn".

Tuần trước, Quân đội Nga đăng video cho thấy binh sĩ giương cờ để chứng minh họ đã kiểm soát được một nửa đô thị Kupyansk ở tỉnh Kharkov.

"Hình ảnh từ máy bay không người lái xác nhận quân đội Nga đang kiểm soát khoảng một nửa thành phố Kupyansk", Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 9 thông báo.

Hình ảnh đăng kèm cho thấy quân nhân Nga cầm quốc kỳ đứng ở nhiều công trình đổ nát tại một đô thị. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những binh sĩ trên đang hiện diện ở trung tâm Kupyansk và những khu vực có các cơ sở hành chính và công nghiệp quan trọng nhất, trong đó có tòa nhà của chính quyền thành phố.

"Cánh quân Tây vẫn đang tiếp tục chiến dịch giải phóng Kupyansk và các khu vực xung quanh", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bản đồ chiến sự do DeepState, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, công bố cùng ngày cho thấy giao tranh đang diễn ra ở khu vực tây bắc Kupyansk và lực lượng Nga đã kiểm soát được một phần ở đây.

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Kharkov.

Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đánh bật khỏi đây trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022.

Việc kiểm soát được Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây. Hồi cuối tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết cánh quân Tây đã gần như phong tỏa hoàn toàn thành phố Kupyansk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tuần trước tuyên bố lực lượng của Moskva đang đẩy nhanh tốc độ tiến quân trên chiến trường, hiện kiểm soát thêm 600-700 km2 lãnh thổ mỗi tháng so với 300-400 km2 hồi đầu năm.

Kết quả phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát 594 km2 lãnh thổ trong tháng 8, giảm nhẹ so với con số 634 km2 trong tháng 7, kết thúc 4 tháng liên tiếp tăng đà tiến.

Tháng 8 là thời điểm diễn ra hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp kết thúc xung đột tại Ukraine, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần lượt gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mặc dù vậy, các cuộc gặp này cùng với ba vòng đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine trước đó đều chưa mang lại tiến triển cụ thể.

Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga không có ý định tìm kiếm hòa bình một cách nghiêm túc, mà chỉ tìm cách câu giờ bằng cách hưởng ứng nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Trump.