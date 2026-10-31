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Korea Spotlight 2026: Thúc đẩy hợp tác âm nhạc Việt - Hàn, đêm nhạc cháy vé sau vài phút

Gia Linh
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Bên cạnh các hoạt động chuyên ngành, Korea Spotlight 2026 còn mang đến đêm nhạc vào tối nay (31/10) với sự góp mặt của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Korea Spotlight 2026 trở lại TP.HCM trong hai ngày 30 và 31/10, mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp và biểu diễn âm nhạc. Không chỉ giới thiệu những nghệ sĩ nổi bật của Hàn Quốc đến khán giả Việt Nam, chương trình còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa sức hút của làn sóng K-Pop thành những cơ hội hợp tác thực chất, góp phần thúc đẩy công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Korea Spotlight 2026: Thúc đẩy hợp tác âm nhạc Việt - Hàn, đêm nhạc cháy vé sau vài phút - Ảnh 1.

Hội thảo trong ngày 30/10.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện. Trong khuôn khổ chương trình, ngày 30/10, hội nghị chuyên ngành "Korea-Vietnam Content Connects" quy tụ nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải trí và âm nhạc của hai nước.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của hội nghị là tìm kiếm hướng hợp tác trong phát triển nghệ sĩ, sản xuất và phân phối nội dung số, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ (IP) âm nhạc cũng như đồng sản xuất. Đáng chú ý, hoạt động kết nối kinh doanh 1:1 tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam gặp gỡ trực tiếp các hãng thu âm, nền tảng nhạc số, công ty quản lý nghệ sĩ và đối tác truyền thông.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận tập trung vào ba chủ đề: Bệ phóng cho nghệ sĩ Việt Nam, nền tảng xây dựng ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam và kinh nghiệm phát triển từ Hàn Quốc.

Korea Spotlight 2026: Thúc đẩy hợp tác âm nhạc Việt - Hàn, đêm nhạc cháy vé sau vài phút - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc Capital Theatre.

Bên cạnh các hoạt động chuyên ngành, Korea Spotlight 2026 còn mang đến đêm nhạc tại Capital Theatre vào tối nay (ngày 31/10) với sự góp mặt của các nghệ sĩ và nhóm nhạc Hàn Quốc. Theo thông tin từ ban tổ chức, vé chương trình đã được bán hết chỉ sau 3 phút công bố mở bán.

Đội hình biểu diễn năm nay gồm FTISLAND, ONF, g0nny, Minsu và nhóm nhạc nữ KIIRAS mang đến nhiều màu sắc âm nhạc từ pop, ballad, R&B đến rock. Nếu FTISLAND gợi nhắc những ký ức K-Pop của khán giả từng yêu mến nhóm từ những ngày đầu, ONF được kỳ vọng khuấy động sân khấu bằng những màn hòa giọng, còn g0nny mang đến chất R&B giàu cảm xúc. Trong khi đó, Minsu đại diện cho màu sắc âm nhạc mộng mơ và KIIRAS là gương mặt thuộc thế hệ K-Pop mới.

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âm nhạc

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