KOL Summit 2026: Dấu mốc 1 năm hành trình kiến tạo niềm tin số của cộng đồng người có ảnh hưởng Việt Nam

Nhìn lại KOL Summit 2025: Một năm từ dấu mốc ra mắt Liên minh Niềm tin số.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của các nền tảng mạng xã hội, KOL ngày càng được quan tâm không chỉ bởi cơ hội nghề nghiệp mà còn ở sức ảnh hưởng, những thách thức trong quá trình hoạt động và cả các quy định, chuẩn mực cần có. Khi một nội dung có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn, vai trò và trách nhiệm của người có ảnh hưởng cũng trở thành câu chuyện được nhiều bên quan tâm.

Từ đó, Hội nghị CEO toàn quốc được tổ chức như một diễn đàn mở, nơi KOL có thể trực tiếp trao đổi với lãnh đạo cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng, cùng nhìn lại những vấn đề đang đặt ra với cộng đồng người có ảnh hưởng và tìm giải pháp để phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội.

Dấu ấn 2025: Khi KOL lần đầu có một diễn đàn quy mô quốc gia

Ngày 18/8/2025, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây là lần đầu tiên một hội nghị quy mô quốc gia dành cho cộng đồng KOL được tổ chức, quy tụ 300 KOL đại diện 34 tỉnh, thành cùng 150 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, báo chí, tập đoàn và truyền thông.

Điểm đáng chú ý của KOL Summit 2025 nằm ở việc vai trò của KOL được đặt trong một câu chuyện rộng hơn thay vì chỉ xoay quanh sức hút trên mạng xã hội. Tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), nhận định những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng đang góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam.

Cùng với sức ảnh hưởng ngày càng lớn là yêu cầu về trách nhiệm trong phát ngôn, hình ảnh và hành động của KOL. Cũng từ câu chuyện này, vấn đề xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy được đặt ra rõ hơn tại hội nghị.

KOL Summit 2025 cũng đánh dấu sự ra mắt của Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA) (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, KOL Summit 2025 cũng đánh dấu sự ra mắt của Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA). Sáng kiến do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khởi xướng, hướng tới kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, nghệ sĩ, KOL và các lực lượng xã hội cùng thúc đẩy niềm tin, an toàn và trách nhiệm trên không gian mạng.

Sức hút của sự kiện còn được thể hiện qua những con số: 7.214 bài đăng, 15,9 triệu lượt xem các nội dung trên TikTok và YouTube, 124.000 lượt thảo luận, 1,5 triệu lượt tương tác và 1,3 triệu lượt thích. Hội nghị cũng có 20 bài trình bày đến từ doanh nghiệp, KOL, nền tảng và các cơ quan quản lý.

(Ảnh: BTC)

1 năm hành trình Liên minh Niềm tin số: Từ thông điệp đến những hoạt động cụ thể

Sau một năm kể từ dấu mốc ra mắt tại KOL Summit 2025, Liên minh Niềm tin số đã tiếp tục mở rộng với nhiều hoạt động hướng tới những vấn đề cụ thể trên không gian mạng.

Nổi bật là chiến dịch “Không Một Mình”, tập trung nâng cao nhận thức, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nguy cơ dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến. Chiến dịch quy tụ hơn 1.000 KOL, nhà sáng tạo nội dung, tạo ra hơn 1,5 tỷ lượt xem và lan tỏa tới hơn 6.100 điểm trường trên toàn quốc.

Bước sang năm 2026, Liên minh triển khai “TIN AI? - Kiểm trước, tin sau”, tập trung vào tin giả, deepfake và những nội dung sai lệch do AI tạo ra. Chiến dịch hướng tới việc hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ, trong bối cảnh AI đang khiến tốc độ tạo và lan truyền nội dung nhanh hơn đáng kể.

Không chỉ dừng ở các chiến dịch truyền thông, Liên minh còn mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực chuyên môn. Digital Trust in Finance 2026 diễn ra ngày 12/5/2026 tại Hà Nội với chủ đề “Xây dựng Niềm tin số tài chính trong Kỷ nguyên AI”, thu hút hơn 1.400 đại biểu, hơn 100 KOL/KOC và 30 diễn giả cùng trao đổi về niềm tin số trong lĩnh vực tài chính và an ninh mạng.

Mạng lưới Liên minh cũng từng bước được mở rộng tới cộng đồng địa phương thông qua hệ thống Câu lạc bộ Niềm tin số. Tính đến ngày 18/8/2026, Liên minh có 138 thành viên chính thức, gồm 60 tổ chức/doanh nghiệp và 78 cá nhân, hướng tới mục tiêu phát triển Câu lạc bộ Niềm tin số tại 34 tỉnh, thành và quy tụ khoảng 1.000 thành viên.

Bên cạnh những hoạt động do Liên minh trực tiếp triển khai, mạng lưới này cũng tham gia nhiều chương trình do các cơ quan nhà nước hoặc thành viên khởi xướng, như Triển lãm Tổ quốc Bình yên, Diễn đàn Quốc gia về An ninh mạng (CyberSecurity Summit 2026), các hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam...

Từ một dấu mốc tại KOL Summit 2025, câu chuyện về niềm tin số sau một năm đã được mở rộng thành những chiến dịch, hoạt động chuyên môn và một mạng lưới ngày càng lớn.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ tại KOL Summit 2025 (Ảnh: BTC)

KOL Summit 2026 tiếp nối hành trình kiến tạo “niềm tin số”

Sau một năm từ dấu mốc KOL Summit 2025, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 trở lại với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, tiếp tục mở rộng câu chuyện về vai trò và trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong môi trường số.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đến từ 34 tỉnh, thành. Các nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như AI, thông tin sai lệch, deepfake, khủng hoảng niềm tin, đạo đức nghề nghiệp, bản quyền và tương lai của hệ sinh thái sáng tạo.

Song song với các phiên thảo luận, KOL Summit 2026 còn có những hoạt động trải nghiệm và kết nối như Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số, tiếp tục đưa câu chuyện về niềm tin số đến gần hơn với cộng đồng.

Đồng hành cùng chủ đề năm nay là thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”: sức lan tỏa không chỉ nằm ở việc một nội dung có thể viral đến đâu, mà còn ở giá trị và trách nhiệm phía sau mỗi ảnh hưởng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt hành trình KOL Summit, hướng tới một cộng đồng sáng tạo có sức ảnh hưởng tích cực và bền vững.

KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 07/09/2026 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala (Cổng D6/10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.